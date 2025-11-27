Водеща фирма за матраци измамена жестоко, МВР Пловдив с подробности!

© Досъдебно производство е образувано в отдел "Икономическа полиция“ към ОДМВР – Пловдив във връзка с постъпил сигнал, че водеща фирма за матраци претърпяла финансова щета на стойност около 77 хиляди лева, след като нейна пратка не е достигнала до адресата си в Румъния.



В хода на разследването са събрани доказателства, че стоките са били натоварени на влекач, който не е излязъл извън страната ни, а крайната му точка на придвижване се намира на територията на област Велико Търново.



Допълнително е изяснено, че с въпросния камион се извършват услуги от името на транспортно дружество, собственост на близки на 42-годишен мъж. Използвайки своята комбинативност, той успял да отклони поръчката и една част да разтовари в различни складове, инсценирайки нейната кражба в полицията.



Останалите матраци пък продал на търговци на мебели на занижени цени и без документи, прибирайки печалбата за себе си. В сряда извършителят е задържан, а в условията на неотложност са претърсени жилището и офиса му.



При предприетите процесуални и следствени действия към материалите по делото са приобщени разпитите на множество свидетели и различни веществени доказателства. От собственик на магазин в Търговище с протокол са иззети 94 от предназначените за износа към румънската база матраци.



Преписката е докладвана в Районна прокуратура – Пловдив, а с постановление на наблюдаващия прокурор 42-годишният е привлечен като обвиняем за обсебване в големи размери.