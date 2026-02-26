ИЗПРАТИ НОВИНА
Водата в Пловдив и региона поскъпва с 6.5% от 1 март
Автор: Георги Кирилов 12:37
©
С Решение №Ц-36 от 19.12.2025 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране бяха обявени актуализирани цени на ВиК услуги в страната, одобрени за прилагане от 1 януари 2026 г. Промяната на цените на ВиК услугите е в съответствие с чл.29, ал.5 от Наредба за регулиране на цените за ВиК услуги, с оглед обезпечаване разходите на дружеството. Въвеждането на новите цени беше отложено с цел за да се осигури по-плавен преход при приемане на еврото за официална валута в страната.

През 2025 г. дружеството инвестира 9 077 000 (девет милиона и седемдесет и седем хиляди) лева собствени средства в подобряване качеството на ВиК услугите в област Пловдив, което е с над 500 000 (петстотин хиляди) лева повече, спрямо одобрения от КЕВР бизнес план на дружеството за периода 2022-2026 година.

За 2026 година “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив предвижда изграждане на система SCADA за водоемите в район Хисаря и район Кричим. Предвидена е подмяна на помпени агрегати в цялата област с по-висока енергийна ефективност от настоящите. Планиран е ремонт на два броя напорни резервоара – в гр.Кричим и в гр.Перущица, също така подмяна на водопроводни мрежи в гр.Куклен с обща дължина ок. 1 800 м., с.Брестник с дължина ок. 1 100 м., с.Браниполе с дължина ок. 1 700 м., подмяна на съществуващ тласкателен “Водовод 2" – ПС “Север“ и тласкателен водопровод от ПС “Брестовица – Нова" до ПС “Брестовица 2". Предвидените инвестиции от ВиК-оператора за 2026г. по инвестиционната програма са с над 1,5 млн. лв. повече от тези, предвидени през 2025г.

Ето защо, предвид горното и в изпълнение на Решение № Ц-36/19.12.2025г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и в съответствие с одобрения Бизнес план на “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив за регулаторния период 2022-2026 година, Ви уведомяваме, че считано от 1 март 2026г. (включително) ще се прилагат следните цени на водоснабдителните и канализационните услуги:

Доставяне вода на потребителите:

Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (€/m3 без ДДС): 1,029 

Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./m3 без ДДС): 2,013

Промяна в % (+/-): + 6,51%

Отвеждане отпадъчни води:

Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (€/m3 без ДДС): 0,152

Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./m3 без ДДС): 0,297

Промяна в % (+/-): + 6,45%

Пречистване на битови и приравнени към тях потребители:

Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (€/m3 без ДДС): 0,409

Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./m3 без ДДС): 0,799

Промяна в % (+/-): - 2,56%

Пречистване на промишлени и други стопански потребители

-  Степен на замърсяване 1 

Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (€/m3 без ДДС): 0,480

Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./m3 без ДДС): 0,938

Промяна в % (+/-): - 2,29%

-  Степен на замърсяване 2

Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (€/m3 без ДДС): 0,667

Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./m3 без ДДС): 1,305

Промяна в % (+/-): - 2,54%

-  Степен на замърсяване 2

Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (€/m3 без ДДС): 0,975

Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./m3 без ДДС): 1,906

Промяна в % (+/-): - 2,51%

Промяната на цените на ВиК услугите е в изпълнение целите и указанията на Националния борд по водите, изискванията на регулатора и одобрената инвестиционна програма на дружеството, като основните дейности ще бъдат насочени към почистване и рехабилитация на всички водоизточници (каптирани извори и речни водохващания) и резервоари, както и подмяна на довеждащите водопроводи при които се регистрират големи загуби на водни количества; ще се осъществят съвместни дейности с общините на територията на област Пловдив за изграждането на нови допълнителни водоизточници/нови водоеми на места, за които има ясно изразен коефициент на неравномерност при консумацията на питейна вода, с цел да се избегне режимното водоснабдяване; съвместно с МРРБ ще бъде планирано участие на експерти от ВиК-оператора в независими екипи, които ще следят за нерегламентирано използване на питейна вода от водоснабдителната система.

Новите цени ще бъдат отразени във фактурите, издадени след 1 март 2026 г., съобразно отчетния период на съответния клиент.

“Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив ще продължи да полага всички усилия за подобряване качеството и надеждността на предоставяните услуги и благодари за Вашето разбиране и сътрудничество.







