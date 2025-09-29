Водач падна от кросов мотор в Пловдив

© Plovdiv24.bg Около 14.50 ч. в събота на тел. 112 бил получен сигнал за паднал водач от кросов мотор в района на ж.п. линията на ул. Асеновградско шосе“ в Пловдив. На място насочените екипи на Пето РУ и сектор "Пътна полиция“ установили, че пострадалият е 30-годишен мъж, който е транспортиран в болница за оказване на спешна помощ.



Местопроизшествието е запазено, при направения оглед е установено, че моторът не е бил регистриран по надлежния ред. Причините и обстоятелствата, довели до пътния инцидент, се изясняват от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта“. Образувано е досъдебно производство.



