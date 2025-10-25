Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати

© Пловдивската адвокатура се сбогува с известен свой колега. Само на 49 години неочаквано на 21.10.2025 г. почина пловдивският адвокат Евгени Атанасов. В последното десетилетие юристът беше един от най-добрите експерти по етажна собственост в България.



Развила се бързо коварна болест е причината за внезапната гибел на младият правист.



Колегите му от пловдивската адвокатура, начело с председателя ѝ адвокат Пламен Бонев, в петък на 24.10.2025 г., го изпратиха по вечния му път в църквата на карловското село Войнягово. На поклонението присъстваше и дългогодишният му партньор адвокат Милко Тонев, с когото деляха една кантора, както и много други негови колеги и приятели.



Екипът на Plovdiv24.bg изказва съболезнования към семейството и близките на адвокат Евгени Атанасов