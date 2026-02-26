ЗАРЕЖДАНЕ...
|Влак блъсна фатално човек в Пловдив
Инцидентът е станал около 6 часа сутринта. Човекът е починал на място. Извършва се оглед и е започнато разследване по изясняване на причините за тежкото произшествие.
Най-вероятно е искал да пресече жп линията, която в този участък е високоскоростна, но не е обезопасена с предпазна ограда.
