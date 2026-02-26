ИЗПРАТИ НОВИНА
Влак блъсна фатално човек в Пловдив
Автор: Диана Бикова 09:10
© Plovdiv24.bg
Архив
Влак е блъснал човек край Пловдив. Инцидентът е станал в междугарието на софийската жп линия в участъка между гара Тодор Каблешков и Пловдив. Движението е спряно, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Инцидентът е станал около 6 часа сутринта. Човекът е починал на място. Извършва се оглед и е започнато разследване по изясняване на причините за тежкото произшествие. 

Най-вероятно е искал да пресече жп линията, която в този участък е високоскоростна, но не е обезопасена с предпазна ограда.







лоши влакове-лоши-вече не можеш да се напиеш и да се изпикаеш върху релсите направили са ги едни бързи.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

