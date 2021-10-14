Вижте всички кандидат-депутати за Пловдив-град

© Представяме ви всички кандидати за народни представители в Пловдив-град (16 МИР), които ще се яват на парламентарните избори на 14 ноември. От тях 11 ще влязат в парламента.



2. Партия "Русофили за възраждане на Отечеството“



1.Антон Георгиев Сираков



2.Атанас Ралчев Панчев



3.Георги Стефанов Трендафилов



4.Георги Миланов Георгиев



5.Веселин Митков Димитров



4.Коалиция "Патриотичен фронт – НФСБ, БДС "Радикали“ и БНДС "Целокупна България“



1.Борис Янков Ячев



2.Костадин Иванов Гаров



3.Димитър Минев Начев



4.Максим Тодоров Петков



5.Анелия Милчева Алексиева



6.Костадин Иванов Аврамов



7.Антоанета Андонова Минчева



8.Костадин Петков Петков



9.Миглена Валериева Флорова



10.Стоянка Петкова Петкова



11.Карамфила Иванова Шилева



12.Тодор Петков Петков



13.Крум Костадинов Атанасов



14.Юлиян Чавдаров Бозов



5.Партия "ВЪЗРАЖДАНЕ“



1.Елена Цонева Гунчева



2.Емил Янков Янков



3.Симеон Валерий Петров



4.Веселин Генов Генов



5.Христо Драгоев Христов



6.Велеслав Георгиев Гривов



7.Димитър Георгиев Митърчев



8.Мария Николаева Армазова



9.Мирослав Благовестов Маринов



10.Пенка Георгиева Дайлийска



11.Виктор Атанасов Тафров



12.Ненко Иванов Дадански



13.Тейлър Емилов Николаев



14.Майя Костадинова Драгова



15.Бялко Атанасов Бялков



16.Димитър Михайлов Ковачев



17.Дафина Атанасова Проданова



18.Явор Иванов Томов



19.Тихомир Николаев Тотев



20.Костадин Александров Бодуров



21.Магдалена Любенова Дамянова



22.Георги Петров Карачански



7.Коалиция от партии "Национално обединение на десницата“



1.Пенка Иванова Деведжиева



2.Кирил Петков Саров



3.Десислава Илиева Атанасова – Чомакова



4.Веселин Костадинов Динков



5.Николай Георгиев Ганев



6.Ивайло Спасов Спасов



8. ПП "Български съюз за Директна Демокрация“



1.Иван Димитров Власев



2.Елица Иванова Чакмакова



3.Спас Николов Рачев



4.Георги Ангелов Кацунов



10.Партия "Българска социалдемокрация – Евролевица“



1.Гарабед Ардашес Минасян



2.Васил Георгиев Бутев



3.Светозар Ангелов Нейков



4.Ангел Илиев Чонов



5.Кера Григорова Карова



6.Венета Ангелова Василева



7.Йордан Маринов Узунов



8.Дарина Петрова Велкова



9.Зорка Димитрова Карова



10.Борис Николаев Къркеланов



11.Партия "АТАКА“



1.Павел Димитров Шопов



2.Димитър Петков Керин



3.Даниела Тонкова Кинова



4.Борис Атанасов Златарев



5.Владимир Любенов Райчев



6.Васко Цветков Вълчинов



7.Росица Генчева Димитрова



8.Димитринка Иванова Спасова



9.Ангел Георгиев Кючуков



10.Лилия Иванова Костадинова



13. ПП "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“



1.Ангел Костадинов Калоянов



2. Станю Николов Симеонов



3. Щерю Йорданов Гълъбов



4.Димитър Любомиров Киров



5.Иван Ненков Нейчев



6.Мина Петкова Гьошева



7.Живко Петров Стоев



8.Ангел Василев Стаменов



9.Пенка Петкова Караджова-Стоянова



10.Кирил Георгиев Кошничарски



11.Александър Живков Живков



12.Борислав Димитров Борисов



13. Алек Христов Александров



14. Димитрийка Петкова Лалова



15. Делка Колева Йорданова



16.Антон Трендафилов Пенев



17.Михаил Костадинов Влахов



14.ПП "ГЛАС НАРОДЕН“



1.Златко Кръстев Атанасов



2.Красимир Владимиров Куцаров



3.Неделин Николаев Бояджиев



4.Христо Иванов Мануков



5.Стоян Николов Черешаров



17.ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“



1.Танер Мехмед Али



2.Али Мустафа Байрам



3.Айри Фейми Мурад



4.Жана Любомирова Папазова



5.Кямуран Ахмед Асан



6.Камелия Танева Александрова



7.Джамисет Шабан Джафер



8.Асан Енвер Мехмед



9.Веселин Александров Василев



10.Саит Халил Хисар



11.Антон Кръстев Михайлов



12.Тунай Сюлейманов Хюсеинов



13.Тоско Смаил Бесимов



14.Айдън Ремзиев Мехмедов



15.Мехмет Асанов Гаджев



16.Хюсеин Айдънов Караджов



20.ПП "Правото“



1.Красимир Борисов Криводолски



21.Партия "ВМРО – Българско национално движение“



1.Александър Маиров Сиди



2.Борислав Кръстев Инчев



3.Камен Маринов Шишманов



4.Димчо Василев Петров



5.Александър Костадинов Пецов



6.Стефан Гришев Павлов



7.Богослав Георгиев Костадинов



8.Иван Иванов Црънчев



9.Васил Енчев Ганчев



10.Васил Ангелов Ангелов



11.Стефан Йорданов Послийски



22.ПП "Българско Национално Обединение“



1.Асен Георгиев Иванов



2.Ганчо Костадинов Николов



3.Янко Костов Буюклиев



4.Христо Кръстанов Тодоров



5.Павел Андонов Марлоков



6.Люба Христева Рачева



23.Партия "ВОЛЯ“



1.Стефан Христофоров Аксиев



2.Станимир Ангелов Калайджиев



3.Владимир Иванов Александров



4.Мария Красимирова Вълчева



5.Тихомир Иванов Иванов



6.Йозджан Сали Сали



7.Иван Георгиев Мущанов



8.Светлана Ганчева Бичева



9.Марияна Ангелова Георгиева



10.Лиляна Иванова Димитрова



11.Деница Петрова Желева



12.Лилия Младенова Младенова



13.Стефан Цветанов Цанков



14.Лилия Алексеева Пасамис



15.Анита Любенова Копоева



16.Соня Георгиева Бунчева



24. ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД“



1.Тошко Йорданов Хаджитодоров



2.Димитър Стоянов Гърдев



3.Габриела Иванова Динева



4.Димитър Иванов Арнаудов



5.Манол Николов Манолов



6.Красимир Димчев Дончев



7.Николина Иванова Деспотова



8.Светослав Жоров Лавчиев



9.Ради Минчев Иванов



10.Ивайло Димов Димов



11.Йордан Василев Ангелов



25.Коалиция "Продължаваме промяната“



1.Кирил Петков Петков



2.Христо Йорданов Даскалов



3.Росен Добрев Костурков



4.Александър Николаев Ракшиев



5.Йордан Янков Маджунков



6.Венцислава Милчова Любенова



7.Николай Георгиев Ангов



8.Кристина Георгиева Машонова



9.Ралица Иванова Банкова



10.Георги Веселинов Ганчев



11.Петя Благоева Ленкова



12.Снежана Валериева Павлова



26.Партия "МИР“



1.Ивайло Петров Манджуков



2.Костадин Веселинов Василев



3.Мария Георгиева Башева



4.Димитър Васков Стоименов



5.Онник Харутюн Таракчиян



6.Лъчезар Христов Бонев



7.Евгений Стефанов Попов



8.Стамен Цветанов Македонски



27. ПП "БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“



1.Красимир Красимиров Кралев



2.Михаил Емилов Янкулов



3.Драгомир Траянов Иванов



4.Петя Савова Петрова



28. ПП "Български национален съюз – Нова демокрация“



1.Мирослав Иванов Иванов



2.Александър Адриянов Суев



3.Георги Славчев Крънчев



4.Начко Обретенов Плочев



5.Петър Йозов Топалски



6.Георги Славчев Шишков



7.Мариела Георгиева Топалска



8.Орлин Иванов Пандарев



9.Кирил Костадинов Чинов



10.Евгени Славчев Шишков



11.Пламен Николов Гьорев



12.Адриан Богданов Суев



13.Галин Недялков Петров



14.Параскева Никифорова Желева



29.ПП “Пряка демокрация"



1.Атанас Тодоров Гарфалски



30.Коалиция "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“



1.Христо Любомиров Иванов



2.Манол Костадинов Пейков



3.Ивайло Пеев Старибратов



4.Владимир Бонов Славенски



5.Тома Георгиев Белев



6.Йоно Денев Чепилски



7.Веселина Стефанова Александрова



8.Николай Георгиев Георгиев



9.Веселка Петрова Христамян



10.Явор Трифонов Беров



11.Цветан Вълков Ранчев



12.Георги Стефанов Кралев



13.Борислав Петров Матеев



14.Кирил Василев Ташев



15.Костадин Георгиев Калайджиев



16.Валентина Минчева Фиданова



17.Валентин Александров Ройнов



18.Атанас Николов Костадинов



31.Коалиция "ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“



1.Мария Василева Капон



2.Николай Димитров Хаджигенов



3.Весела Валентинова Кънчева



4.Георги Иванов Иванов



5.Константина Емилова Стоянова



6.Ердал Илханов Арифов



7.Петя Димитрова Терзийска



8.Александра Сергеева Мирчева – Маринова



9.Мариела Спасова Стоева



10.Боряна Йорданова Христeва



11.Лидия Василева Данчева



12.Мария Вескова Малчева



13.Милан Гочев Ганев



14.Васил Танев Василев



15.Виолета Петрова Манолова



16.Боряна Михайлова Чапарова



17.Димитър Николов Диманов



18.Гергана Светлозарова Трайкова



19.Стояна Димитрова Костова



20.Христо Тодоров Кисов



21.Лиляна Йоцова Стефанова



22.Славена Йорданова Килиджийска



32.Коалиция от партии "ГЕРБ-СДС“



1.Бойко Методиев Борисов



2.Иван Борисов Тотев



3.Радомир Петров Чолаков



4.Стефан Иванов Шилев



5.Йордан Илиев Илиев



6.Александър Милков Държиков



7.Пенчо Малинов Малинов



8.Даниела Кирилова Дженева



9.Ангел Иванов Славов



10. Панко Енев Енев



11.Стефан Иванов Дедев



12.Йосиф Божидаров Танев



13.Петър Георгиев Троянов



14.Евгения Иванова Попиванова



15.Анелия Рангелова Божанова



16.Валерия Тодорова Славова



17.Георги Ангелов Юруков



18. Гошо Димитров Къчков



19.Мирослав Тенев Тенев



20.Деян Вихров Захов



21. Шенко Николов Пъздъров



22.Кольо Стефанов Костов



33.Коалиция "БСП за БЪЛГАРИЯ“



1.Кристиан Иванов Вигенин



2.Иван Богомилов Петков



3.Димитър Величков Георгиев



4.Румен Груев Григоров



5.Николай Митков Иванов



6.Минка Алдомирова Сърнешка



7.Пенка Маркова Башлийска



8.Николай Йорданов Аргиров



9.Георги Костадинов Илчев



10.Румен Гавраилов Василев



11.Петър Димов Бояджиев



12.Йовка Божидарова Златева



13.Наум Китанов Китанов



14.Стамен Тенев Делинов



34.Партия "Българска прогресивна линия“



1.Лало Георгиев Кирилов



2.Иван Милков Сълев



35. ПП "Партия на зелените“



1.Саани Исметов Денекчиев



2.Танер Осман Камберов



3.Цветомир Димитров Начев



4.Тихомир Господинов Господинов



5.Георги Христов Търнев



36. Партия "Бригада“



1.Десислава Петрова Стоянова



2.Румен Георгиев Петков