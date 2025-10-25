ИЗПРАТИ НОВИНА
Вижте къде се появи днес кметът на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:45
Кметът на Пловдив Костадин Димитров приветства участниците в годишната среща на секторен съвет "Земеделие и храни“ на Жени ГЕРБ, която се проведе днес в Дома на културата "Борис Христов“ в града под тепетата.

"Пловдив е центърът на плодородна Тракия – град, известен със своите научни институти и университети, които подпомагат развитието на земеделието. Само преди броени дни тук, в тази сграда, се проведе 9-та Глобална конференция за винен туризъм на Световна организация по туризъм към ООН, което е оценка за ролята на Пловдив и на България в тази сфера. Пред нас стои предизвикателството да развиваме земеделието, но по начин, който ни помага да се храним добре и да живеем здравословно.

Нашите плодове и зеленчуци са уникални на вкус, земята ни е плодородна и трябва да направим така, че да запазим нашите сортове. Умно и внимателно да вземаме най-доброто от световния опит, но да не забравяме, че българското ни е най-ценно“, заяви кметът Костадин Димитров, който е и областен координатор на ГЕРБ в Пловдив.

От своя страна председателят на Жени ГЕРБ Екатерина Йорданова благодари за гостоприемството на кмета Костадин Димитров, както и на заместник-министъра на земеделието и храните д-р Лозана Василева, която взе участие във форума.

"За мен е винаги удоволствие да бъдем в Пловдив. Нашата политика е да правим така, че да обединяваме структурите в цялата страна и да градим стабилни връзки, които да подпомагат развитието“, заяви Екатерина Йорданова.

Заместник-министър Василева подчерта, че Пловдивска област е важно място в аграрната карта на България.

"Отчитаме важната роля на жената в земеделието и за това се опитваме да стимулираме равния достъп на жените до сектора. 28% от активните фермери в страната ни са жени“, заяви д-р Лозана Василева и изброи мерките и програмите, по които Министерство на земеделието и храните работи. 

Една от тях е подходът ЛИДЕР-ВОМР. За този програмен период  е въведено изискване минимум 40% от членовете но Общите събрания на тези местни инициативни групи да бъдат жени. Има подадени 116 стратегии за местно развитие, в които се включват над 250 общини. Много скоро предстои  да бъде завършена оценката на тези стратегии.

Стана ясно, че две години не е отворен нито един прием за стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, нито една инвестиционна мярка

"За по-малко от година от работата на този редовен кабинет успяхме да отворим 22 приема на обща стойност 2.6 милиарда лева с огромните усилия на екипа на Министерството на земеделието и храните“, заяви заместник-министър Василева.

Екатерина Йорданова подчерта усилията на Жени ГЕРБ за подкрепа на националната кампания "Медът е здраве и живот“, насочена към пчеларите и всички граждани, както и ролята на дамския клуб "Пчела“. Тя заяви готовността на структурата да оказва подкрепа на местните общности в секторите, в които Жени ГЕРБ работят активно – здравеопазване, образование, земеделие, транспорт, енергетика. 

В секторния съвет в Пловдив участваха народните представители д-р Валерия Славова, проф. Даниела Дженева, Фиданка Кацарева, заместник-кметът на Община Пловдив Иван Стоянов, кметът на район "Тракия“ Георги Гатев, общинските съветници проф. Стефан Шилев, Гошо Къчков и Спас Шуманов, представители на структурите от Пловдив-област и Пловдив-град.







