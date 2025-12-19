ИЗПРАТИ НОВИНА
Вижте какво се случи в офис в Пловдив заради включено зарядно на телефон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:15Коментари (1)7258
©
Не оставяйте зарядните устройства на телефоните включени в контакта, когато не ги използвате! Подобна небрежност можеше да доведе до сериозен инцидент, съобщиха от пожарната в Пловдив.

Вчера сутринта огнеборци предотвратиха разрастването на пожар, възникнал именно заради оставено включено зарядно устройство в офис в Пловдив. За щастие, пожароизвестителната система се е задействала навреме, а екипите са реагирали изключително бързо, което е предотвратило по-сериозни щети.

Случаят е ясен пример колко важно е да бъдем внимателни и отговорни. Малък пропуск може да доведе до голям риск.

✅ Изключвайте зарядните, когато не ги използвате

✅ Не подценявайте сигналите за пожар

✅ Пазете себе си, офиса и дома си

Споделете, за да достигне до повече хора!







Ако снимката е реална, няма нищо общо със зарядното, а с проблемен телефон - най-вероятно порта е бил замърсен и са се допрели крачетата на кабела, от където е станало късо. Друга вероятност е айФоня да е имал проблем с електрониката или батерията и се стигнало до прегряване на батерията, защото очевидно, че се е раздула и се е стигнало до вентилиране (възпламеняване) на батерита.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

