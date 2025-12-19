Вижте какво се случи в офис в Пловдив заради включено зарядно на телефон

© Не оставяйте зарядните устройства на телефоните включени в контакта, когато не ги използвате! Подобна небрежност можеше да доведе до сериозен инцидент, съобщиха от пожарната в Пловдив.



Вчера сутринта огнеборци предотвратиха разрастването на пожар, възникнал именно заради оставено включено зарядно устройство в офис в Пловдив. За щастие, пожароизвестителната система се е задействала навреме, а екипите са реагирали изключително бързо, което е предотвратило по-сериозни щети.



Случаят е ясен пример колко важно е да бъдем внимателни и отговорни. Малък пропуск може да доведе до голям риск.



✅ Изключвайте зарядните, когато не ги използвате



✅ Не подценявайте сигналите за пожар



✅ Пазете себе си, офиса и дома си



