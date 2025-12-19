ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вижте какво се случи в офис в Пловдив заради включено зарядно на телефон
Вчера сутринта огнеборци предотвратиха разрастването на пожар, възникнал именно заради оставено включено зарядно устройство в офис в Пловдив. За щастие, пожароизвестителната система се е задействала навреме, а екипите са реагирали изключително бързо, което е предотвратило по-сериозни щети.
Случаят е ясен пример колко важно е да бъдем внимателни и отговорни. Малък пропуск може да доведе до голям риск.
✅ Изключвайте зарядните, когато не ги използвате
✅ Не подценявайте сигналите за пожар
✅ Пазете себе си, офиса и дома си
Споделете, за да достигне до повече хора!
преди 1 ч. и 36 мин.
+1
