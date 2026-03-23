Регионалният клуб на BMW в Пловдив ще открие сезона си с благотворителна инициатива в помощ на 17-годишната Цветелина, информира Plovdiv24.bg. Цветелина Маркова е на 17 години от гр. Генерал Тошево.
На 9 март 2024 г. остава парализирана от бюста надолу. След неуспешно диагностициране в България, семейството ѝ заминава за Турция, където ѝ е поставена диагноза автоимунно заболяване – MOGAD (миелинови олигодендроцитни гликопротеинови антитела).
Необходими са средства за рехабилитация на стойност 1000 долара дневно, като са нужни поне 4 месеца лечение.
На събитието, което ще се проведе на Гребната база, може да се видят old school коли преди 2000 г., next generation – коли след 2000 г. и още други изненади.
Любителите на марката автомобили са оставили банковата сметка с която да се помогне:
БАНКА ДСК АД
IBAN: BG06STSA93000030818725
BIC: STSABGSF
Титуляр: Сузана Димитрова Костадинова
Основание: Дарение за Цвети
Revolut: @suzanapaeu
Вижте какво готвят пловдивските любители на БМВ
