Автор: Ивет Калчишкова 19:07

Регионалният клуб на BMW в Пловдив ще открие сезона си с благотворителна инициатива в помощ на 17-годишната Цветелина, информира Plovdiv24.bg. Цветелина Маркова е на 17 години от гр. Генерал Тошево.



На 9 март 2024 г. остава парализирана от бюста надолу. След неуспешно диагностициране в България, семейството ѝ заминава за Турция, където ѝ е поставена диагноза автоимунно заболяване – MOGAD (миелинови олигодендроцитни гликопротеинови антитела).



Необходими са средства за рехабилитация на стойност 1000 долара дневно, като са нужни поне 4 месеца лечение.



На събитието, което ще се проведе на Гребната база, може да се видят old school коли преди 2000 г., next generation – коли след 2000 г. и още други изненади.



Любителите на марката автомобили са оставили банковата сметка с която да се помогне:



БАНКА ДСК АД



IBAN: BG06STSA93000030818725



BIC: STSABGSF



Титуляр: Сузана Димитрова Костадинова



Основание: Дарение за Цвети



Revolut: @suzanapaeu