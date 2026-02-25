© Facebook До края на днешния ден (включително извън стандартното работно време, при необходимост) аварията на кръстовището между бул. "Дунав" и ул. "Огражден" ще бъде отстранена, съобщава район "Северен".



Изкопният участък ще бъде запълнен с инертен материал и обезопасен.



Според ВиК е възникнала сериозна авария, засегнала широк периметър от водоснабдителната мрежа.



Припомняме, че преди няколко часа читатели сигнализираха за проблема.



