|Голяма ВиК авария в северната част на Пловдив
Аварията е на кръстовището на ул. "Огражден" и бул. "Дунав" в непосредствена близост до голям паркинг пред жилищен блок в район "Северен". На кадрите се вижда, че водата не спира да блика по цялото кръстовище и съседните улици.
Пловдивчани не могат да стигнат до колите си, оставени паркинга, защото има много вода. Преминаването в района е силно затруднено.
