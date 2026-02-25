Голяма ВиК авария в северната част на Пловдив

© Plovdiv24.bg За голяма ВиК авария сигнализира редовен читател на Plovdiv24.bg.



Аварията е на кръстовището на ул. "Огражден" и бул. "Дунав" в непосредствена близост до голям паркинг пред жилищен блок в район "Северен". На кадрите се вижда, че водата не спира да блика по цялото кръстовище и съседните улици.



Пловдивчани не могат да стигнат до колите си, оставени паркинга, защото има много вода. Преминаването в района е силно затруднено.