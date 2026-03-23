Пловдив ще бъде домакин на първата мобилна ветеринарна амбулатория с обществена мисия  "Esperanza for Life - Veterinary Ambulatory“, ръководена от ветеринарния лекар Мадлен Илиева Матейна.

Амбулаторията има за цел да предоставя навременна и достъпна ветеринарна помощ, да извършва кастрации на бездомни и социално уязвими животни и да работи на социално поносими цени.

"Това не е частна клиника. Това е социална и хуманна инициатива, създадена да поставя хуманността и превенцията пред печалбата“, споделя Мадлен Илиева Матейна.

Амбулаторията ще обслужва както организации за защита на животните, така и хора, за които стандартните ветеринарни услуги са непосилни.

За да започне дейността си на професионално ниво, амбулаторията се нуждае от специализирано оборудване като хирургично оборудване, анестезиологична апаратура, инструменти за кастрации и базова диагностична техника. Необходимата сума за старта е 15 000 евро.

Всеки, който желае да подкрепи каузата, може да направи дарение по следната банкова сметка:

Bank: Bulgarian American Credit Bank, Sofia, Bulgaria

IBAN: BG63BGUS91601412066400

Основание: дарение есперанца фор лайф

Тук може да откриете други начини заа дарение.

Дори споделянето на инициативата в социалните мрежи има значение, подчертават организаторите.

Повече за проекта и неговата мисия можете да намерите на сайта на фондацията: https://tva-foundation.org/our-causes/