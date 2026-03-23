Пловдив ще бъде домакин на първата мобилна ветеринарна амбулатория с обществена мисия "Esperanza for Life - Veterinary Ambulatory“, ръководена от ветеринарния лекар Мадлен Илиева Матейна.
Амбулаторията има за цел да предоставя навременна и достъпна ветеринарна помощ, да извършва кастрации на бездомни и социално уязвими животни и да работи на социално поносими цени.
"Това не е частна клиника. Това е социална и хуманна инициатива, създадена да поставя хуманността и превенцията пред печалбата“, споделя Мадлен Илиева Матейна.
Амбулаторията ще обслужва както организации за защита на животните, така и хора, за които стандартните ветеринарни услуги са непосилни.
За да започне дейността си на професионално ниво, амбулаторията се нуждае от специализирано оборудване като хирургично оборудване, анестезиологична апаратура, инструменти за кастрации и базова диагностична техника. Необходимата сума за старта е 15 000 евро.
Всеки, който желае да подкрепи каузата, може да направи дарение по следната банкова сметка:
Bank: Bulgarian American Credit Bank, Sofia, Bulgaria
IBAN: BG63BGUS91601412066400
Основание: дарение есперанца фор лайф
Тук може да откриете други начини заа дарение.
Дори споделянето на инициативата в социалните мрежи има значение, подчертават организаторите.
Повече за проекта и неговата мисия можете да намерите на сайта на фондацията: https://tva-foundation.org/our-causes/
Ветеринарка от Пловдив отваря клиника с достъпни цени, има нужда от подкрепа
Още от Общество
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.