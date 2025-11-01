© Plovdiv24.bg виж галерията Верижна катастрофа е станала тази вечер на булевард "Санкт Петербург", научи Plovdiv24.bg. Ударили са се три автомобила, а извън колите са излезли три девойки и един младеж. Няма информация за сериозно пострадали, щетите са материални и не са особено тежки.



Причината за възникването на пътнотранспортното произшествие те първа ще се установява от органите на реда. Сблъсъкът е станал в самото кръстовище с улица "Лев Толстой". Движението е затруднено.