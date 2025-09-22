ЗАРЕЖДАНЕ...
|Велосипедисти са в болница в Пловдив след катастрофи!
В първия случай било установено, че в зоната на кръстовище между бул. "Васил Априлов“ и ул. "Ген. Григор Кюркчиев“ 40-годишен мъж, който управлявал колелото си по тротоара, не спрял преди излизане на пътното платно и се ударил странично в преминаващ лек автомобил "Хюндай“.
Втората катастрофа възникнала на бул. "Шести септември“, където 61-годишен велосипедист не се движил възможно най-близо до дясната граница на пътната лента и бил блъснат от лек автомобил "Мицубиши“.
Двамата пострадали са оставени под лекарско наблюдение, без опасност за живота. Алкохолните проби на всички участници са отрицателни.
