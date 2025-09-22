Велосипедисти са в болница в Пловдив след катастрофи!

© Plovdiv24.bg Двама велосипедисти са били откарани в болница след пътни произшествия в Пловдив. По получените сигнали в 8 ч. и в 14.30 ч. миналата сряда е взето административно отношение от екипи на сектор "Пътна полиция“.



В първия случай било установено, че в зоната на кръстовище между бул. "Васил Априлов“ и ул. "Ген. Григор Кюркчиев“ 40-годишен мъж, който управлявал колелото си по тротоара, не спрял преди излизане на пътното платно и се ударил странично в преминаващ лек автомобил "Хюндай“.



Втората катастрофа възникнала на бул. "Шести септември“, където 61-годишен велосипедист не се движил възможно най-близо до дясната граница на пътната лента и бил блъснат от лек автомобил "Мицубиши“.



Двамата пострадали са оставени под лекарско наблюдение, без опасност за живота. Алкохолните проби на всички участници са отрицателни.



