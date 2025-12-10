Велосипедист е в болница след инцидент в Пловдив

© Велосипедист е в болница след инцидент в пловдивския квартал "Столипиново", информира Plovdiv24.bg.



Катастрофата е станала тази сутрин на кръстовището между улиците "Ландос", "Крайна" и "Бъндерица". Лек автомобил e ударил колело на пешеходна пътека, а велосипедистът е паднал от него.



На място пристигнали екип на полицията и линейка. 45-годишният колоездач е бил откаран за лекарски прегледи.



На този етап няма информиция какво е състоянието му.