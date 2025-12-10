ЗАРЕЖДАНЕ...
|Велосипедист е в болница след инцидент в Пловдив
Катастрофата е станала тази сутрин на кръстовището между улиците "Ландос", "Крайна" и "Бъндерица". Лек автомобил e ударил колело на пешеходна пътека, а велосипедистът е паднал от него.
На място пристигнали екип на полицията и линейка. 45-годишният колоездач е бил откаран за лекарски прегледи.
На този етап няма информиция какво е състоянието му.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
