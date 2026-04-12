Великден, най-светлият празник в християнския календар, символ на надеждата, обновлението и духовния триумф, тази година отново събира жители и гости на Пловдив с богата културна програма.

Въпреки че на отделни места в източните райони и планините е възможно да превали слаб дъжд, празничното настроение в града остава приповдигнато. Пролетта събужда не само природата, но и желанието за споделеност, доброта и радост.

Със своята хилядолетна история и утвърдени духовни традиции, Пловдив отново се превръща в притегателен център за празнични събития. Атмосферата в Стария град и квартал Капана вече носи духа на Великден, а площад "Стефан Стамболов“ пред сградата на общината е основната сцена на тържествата.

Програма за 12 април (неделя – Великден)

12:00 ч. – Концерт на Биг Бенд Пловдив

Празничният ден започва с джаз и суинг изпълнения под диригентството на Николай Гешев.

17:30 ч. – Концерт на Елия Тодорова (ELIYA & Live Band)

Вечерта продължава с модерно звучене и енергично присъствие на сцената.

Програма за 13 април (понеделник)

12:00 ч. – "Великденски чудеса в страната на талантите“

Празничен концерт с участието на млади изпълнители от популярно телевизионно предаване, изпълнен с настроение и детски талант.

17:30 ч. – Концерт на Фолклорен ансамбъл "Тракия“

Финалът на празничната програма е посветен на българския фолклор с впечатляващи танци и музика под ръководството на проф. д-р Даниела Дженева.

Събитията са с вход свободен и са част от традиционната великденска културна програма на града, която всяка година привлича хиляди посетители.

Пловдив отново доказва, че умее да съчетава духовност, традиция и съвременно културно изживяване в едно незабравимо празнично преживяване.