© Plovdiv24.bg С 32 глада "за", нито един "против" и двама "въздържал се" ОбС-Пловдив даде съгласие да се издигне паметник на княз Александър I пред Хуманитарната гимназия. Предложението бе съпътствано от продължителна дискусия, тъй като мнозина съветници намериха, че не са представени мотивировка, съгласуване и визуализация на паметника, предава Plovdiv24.bg.



Директорката Гергана Янева обясни пред съветниците, че от години има изграден пиедестал пред училището. Педагогическият съвет смята, че мястото е подходящо за поставяне на паметник тип бюст.



Няколко съветници поискаха предложението да се отложи за обсъждане на следващата сесия, за да се доокомплектова, но мнозинството отхвърли.



В крайна сметка бе решено да се даде принципно съгласие за поставяне на паметник на Княз Александър I след съгласуване на документацията, съгласно нормативно-правната уредба.



