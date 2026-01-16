ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вдигат паметник на княз Александър I в двора на пловдивско училище
Директорката Гергана Янева обясни пред съветниците, че от години има изграден пиедестал пред училището. Педагогическият съвет смята, че мястото е подходящо за поставяне на паметник тип бюст.
Няколко съветници поискаха предложението да се отложи за обсъждане на следващата сесия, за да се доокомплектова, но мнозинството отхвърли.
В крайна сметка бе решено да се даде принципно съгласие за поставяне на паметник на Княз Александър I след съгласуване на документацията, съгласно нормативно-правната уредба.
