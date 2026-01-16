ЗАРЕЖДАНЕ...
|Важно съобщение за плащането на данъци за автомобили и бизнес в Пловдив
Съгласно Закона за местните данъци и такси сроковете за плащане на задълженията са както следва:
ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2026 Г.
Срок за плащане - на две равни вноски, както следва:
Първа вноска - до 30.06.2026 г.
Втора вноска - до 02.11.2026 г.
/на предплатилите до 30.04.2026 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто/
ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2026 Г.
Срок за плащане - на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие - до 02.02.2026 г.
За второто тримесечие - до 30.04.2026 г.
За третото тримесечие - до 31.07.2026 г.
За четвъртото тримесечие - до 02.11.2026 г.
/на предплатилите до 02.02.2026 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто/
ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2026 Г.
Срок за плащане - преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2026 Г.
Срок за плащане - до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Задълженията си може да платите по един от следните начини:
В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция "Местни данъци и такси" в гр. Пловдив:
РАБОТНО ВРЕМЕ
"ЦЕНТРАЛЕН" ул. "Радецки" 18А - 08.00 ч. – 17.30 ч.
"ЮЖЕН" ул. "Македония" 73А - 08.30 ч. – 16.45 ч.
"СЕВЕРЕН" бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" - 22А 08.30 ч. – 16.45 ч.
"ЗАПАДЕН" ул. "Вечерница"№ 1А - 08.30 ч. – 16.45 ч.
"ИЗТОЧЕН" бул. "Шести септември" 274 - 08.30 ч. – 16.45 ч.
"ТРАКИЯ" бул. "Освобождение" 63 - 08.30 ч. – 17.00 ч.
Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ "ИНВЕСТБАНК"АД - КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви - 441400
Данък върху превозните средства и лихви - 442300
Туристически данък и лихви - 442800
По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от дирекция "Местни данъци и такси", или чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/ на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
На касите на "Български пощи" ЕАД и Изипей /Easypay/ и чрез нашите посредници "Инвестбанк“ АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД, "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, "ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС“ АД, "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД и "ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;
По интернет чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, на интернет страница www.egov.bg и чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg.
Информация за размера на задълженията може да получите в Дирекция "Местни данъци и такси" на адрес гр. Пловдив, ул."Радецки" №18А, на посочените телефони: отдел "Обслужване": 032/276-917; 032/276-922; 032/276-928; Отдел "Приходи":032/276-940; 032/276-947; Отдел "Събиране и контрол": 032/276-935; 032/276-936; 032/276-966, както и на следните интернет страници - www.plovdiv.bg и www.egov.bg.
