ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Важно съобщение за плащането на данъци за автомобили и бизнес в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:59Коментари (0)899
©
От общинската дирекция "Местни данъци и такси“ уведомяват гражданите, че вече може да заплащат задълженията си за данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2026 г.

Съгласно Закона за местните данъци и такси сроковете за плащане на задълженията са както следва:

ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2026 Г.

Срок за плащане - на две равни вноски, както следва:

Първа вноска - до 30.06.2026 г.

Втора вноска - до 02.11.2026 г.

/на предплатилите до 30.04.2026 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто/

ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2026 Г.

Срок за плащане - на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие - до 02.02.2026 г.

За второто тримесечие - до 30.04.2026 г.

За третото тримесечие - до 31.07.2026 г.

За четвъртото тримесечие - до 02.11.2026 г.

/на предплатилите до 02.02.2026 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто/

ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2026 Г.

Срок за плащане - преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2026 Г.

Срок за плащане - до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция "Местни данъци и такси" в гр. Пловдив:

РАБОТНО ВРЕМЕ

"ЦЕНТРАЛЕН" ул. "Радецки" 18А  - 08.00 ч. – 17.30 ч.

"ЮЖЕН" ул. "Македония" 73А -  08.30 ч. – 16.45 ч.

"СЕВЕРЕН" бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" - 22А 08.30 ч. – 16.45 ч.

"ЗАПАДЕН" ул. "Вечерница"№ 1А -  08.30 ч. – 16.45 ч.

"ИЗТОЧЕН" бул. "Шести септември" 274 - 08.30 ч. – 16.45 ч.

"ТРАКИЯ" бул. "Освобождение" 63 - 08.30 ч. – 17.00 ч.

 

Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ "ИНВЕСТБАНК"АД - КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви - 441400

Данък върху превозните средства и лихви - 442300

Туристически данък и лихви - 442800

По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от дирекция "Местни данъци и такси", или чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/ на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;

На касите на "Български пощи" ЕАД и Изипей /Easypay/ и чрез нашите посредници "Инвестбанк“ АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД, "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, "ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС“ АД, "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД и "ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;

По интернет чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, на интернет страница www.egov.bg и чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg.

Информация за размера на задълженията може да получите в Дирекция "Местни данъци и такси" на адрес гр. Пловдив, ул."Радецки" №18А, на посочените телефони: отдел "Обслужване": 032/276-917; 032/276-922; 032/276-928; Отдел "Приходи":032/276-940; 032/276-947; Отдел "Събиране и контрол": 032/276-935; 032/276-936; 032/276-966, както и на следните интернет страници - www.plovdiv.bg и www.egov.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Проф. Георги Рачев с лоша прогноза дори и за Пловдив
09:00 / 16.01.2026
Съветници: Има ли контрол общината върху състоянието на мостовете...
08:44 / 16.01.2026
Приемат бъдещи инженери и икономисти с ДЗИ по математика
18:05 / 15.01.2026
Пламен Панов, зам.-кмет: Пловдив проправи пътя, по който други бъ...
07:09 / 16.01.2026
Фалшиви 20 евро засечени на сергии в Пловдив, прокуратурата се са...
16:34 / 15.01.2026
Кадър от Пловдив е номинирани за европейски прокурор от България
16:04 / 15.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: