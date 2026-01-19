Важно от полицията в Пловдив - авария спира работата

© Временно са възпрепятствани административните услуги по регистрация и отчет на МПС в пловдивския сектор "Пътна полиция“. Това съобщиха от пресцентъра на пловдивската полиция



Заради възникнала авария в електрозахранването са преустановени дейностите в халето на сектор "Пътна полиция“ на ул. "Напредък“ 2 в Пловдив, свързани с идентификация и регистрация на МПС.



От страна на електроразпределителното дружество са предприети спешни мерки и техни екипи вече работят по отстраняване на проблема.