Важни промени заради дербито "Локомотив" – "Левски" 

© Plovdiv24.bg Заради футболната среща между отборите на "Локомотив“ (Пловдив) и "Левски“ (София), която ще се състои на стадиона в парк "Лаута“, на 6 август (неделя) се въвежда временна организация на движението, предупреждават от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта“. От 18:00 до 0:00 часа изцяло или поетапно се спира движението на пътни превозни средства по:



- ул. "Лев Толстой“ – от кръстовище с бул. "Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров“;



- ул. "Проф.Цветан Лазаров“ – от кръстовището с ул. "Лев Толстой“ до това с ул. "Поручик Боян Ботев“;



- ул. "Димитър Ризов“ – от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев“ до това с бул. "Освобождение“.



Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния обществен вътрешноградски транспорт се променя, както следва:



Линия №9 (завод "Юрий Гагарин“ – ЖР "Тракия“): ул."Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР "Тракия“, А12 – спирка №1011.



В обратна посока: спирка № 1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. "Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Линия №10 (ул. "Юндола“ – ЖР "Тракия“): бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖР "Тракия“, А12 – спирка №1011.



В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“, спирка №108 – срещу "Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Линия №21 (ТК "Марица“ – ЖР "Тракия“): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка № 351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР "Тракия“, А12 – спирка №1011.



В обратна посока маршрутът не се променя.



Линия №25 (АПК "Тракия“ – ЖР "Тракия“): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖР "Тракия“, А12 – спирка №1011.



В обратна посока маршрутът не се променя.



Линия №29 (ул. "Юндола“ – ЖР "Тракия“): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР "Тракия“, А12 – спирка №1011.



В обратна посока маршрутът не се променя.



Линия №66 (кв. "Прослав“ – ЖР "Тракия“ ): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР "Тракия“,А12 – спирка №1011.



В обратна посока маршрутът не се променя.



Линия №99 (ПУ "Паисий хилендарски“ – ЖР "Тракия“): бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", обръщалото – ЖК "Тракия“, А12 – спирка №1011.



В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“, спирка №108 – срещу "Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.