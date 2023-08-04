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|Важни промени заради дербито "Локомотив" – "Левски"
- ул. "Лев Толстой“ – от кръстовище с бул. "Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров“;
- ул. "Проф.Цветан Лазаров“ – от кръстовището с ул. "Лев Толстой“ до това с ул. "Поручик Боян Ботев“;
- ул. "Димитър Ризов“ – от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев“ до това с бул. "Освобождение“.
Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния обществен вътрешноградски транспорт се променя, както следва:
Линия №9 (завод "Юрий Гагарин“ – ЖР "Тракия“): ул."Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР "Тракия“, А12 – спирка №1011.
В обратна посока: спирка № 1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. "Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия №10 (ул. "Юндола“ – ЖР "Тракия“): бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖР "Тракия“, А12 – спирка №1011.
В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“, спирка №108 – срещу "Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия №21 (ТК "Марица“ – ЖР "Тракия“): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка № 351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР "Тракия“, А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №25 (АПК "Тракия“ – ЖР "Тракия“): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖР "Тракия“, А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №29 (ул. "Юндола“ – ЖР "Тракия“): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР "Тракия“, А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №66 (кв. "Прослав“ – ЖР "Тракия“ ): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР "Тракия“,А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №99 (ПУ "Паисий хилендарски“ – ЖР "Тракия“): бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", обръщалото – ЖК "Тракия“, А12 – спирка №1011.
В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“, спирка №108 – срещу "Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
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