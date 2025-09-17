ИЗПРАТИ НОВИНА
Вандалска проява или невинно деяние в пловдивски парк? Вие преценете
Автор: Георги Кирилов 22:23Коментари (0)799
© Фейсбук
Късането на цветя от паркове в Пловдив е бракониерство и нарушение на Закона за защита на растенията, което се наказва съгласно законодателството. Това обаче не  попречи на възрастна жена да си набере солидно количество цветя от пловдивски парк, научи Plovdiv24.bg от публикация в социалната мрежа.

Текстът към  снимката гласи: После децата виновни като скъсат едно цвете за мама.

Повечето коментари бяха в защита на жената, извършила нещо толкова невинно.

Голяма работа че женицата си е откъснала 5 китки.То щото всичко друго е наред та се взираме във цветята!

Жената събира семена от цветовете !

Турта, ще се лекува жената... Но не всяка турта (тагетес) е лечебна.

Каквато и да е причината, не забравяйте, че законът забранява бракониерството и късането на растения в паркове и обществени градини.







Статистика: