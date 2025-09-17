ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вандалска проява или невинно деяние в пловдивски парк? Вие преценете
Текстът към снимката гласи: После децата виновни като скъсат едно цвете за мама.
Повечето коментари бяха в защита на жената, извършила нещо толкова невинно.
Голяма работа че женицата си е откъснала 5 китки.То щото всичко друго е наред та се взираме във цветята!
Жената събира семена от цветовете !
Турта, ще се лекува жената... Но не всяка турта (тагетес) е лечебна.
Каквато и да е причината, не забравяйте, че законът забранява бракониерството и късането на растения в паркове и обществени градини.
