Първите месеци на 2026 г. очертават нова динамика на пазара на жилищни имоти. След рекордната активност през 2025 г., когато много купувачи ускориха решенията си в очакване на въвеждането на еврото, пазарът започва постепенно да се връща към по-умерен и устойчив ритъм. Това сочат данните на Bulgarian Properties.



Вече могат да се очертаят първи тенденции – увеличаване на предлагането спрямо миналата година, известно охлаждане при купувачите и забавяне на темпа на поскъпване на жилищата.



Повече продавачи след еврозоната



Една от най-видимите промени в началото на 2026 г. е нарастването на броя на имотите, предлагани за продажба. 2024 и 2025 г. е период, доминиран от купувачи, когато и трудно се откриват завършени жилищни имоти в продажба в големите градове. Тогава много собственици отлагаха продажба, следейки пазара и изчаквайки именно присъединяването на България към еврозоната с идеята за реализация на по-високи цени.



От началото на годината се наблюдава осезаемо раздвижване от страна на продавачите, водещо до значително увеличаване на новите обяви. Активни на пазара са различни групи собственици. Част от имотите се предлагат от чуждестранни собственици, които също са изчаквали влизането на България в еврозоната.



Забелязва се и интерес от страна на наследници на имоти, които постигат съгласие за продажба помежду си и пускат на пазара жилища или къщи, включително имоти извън големите градове, които не планират да използват.



Купувачите остават активни, но по-предпазливи



В същото време при купувачите се наблюдава известно охлаждане на активността. Броят на запитванията за покупка на имоти през сайта на Bulgarian Properties е намалял с около 40% спрямо пиковите стойности си от началото на 2025 г., а в сравнение с 2024 г. спадът е приблизително 16%.



През 2025 г. са отчетени рекордни обеми на сделки, особено през първата половина на годината, когато много домакинства ускориха покупките си заради очакванията около еврото. В началото на 2026 г. броят на сделките е приблизително наполовина по-нисък спрямо тази изключително силна година, но остава съпоставим с нивата от 2022, 2023 и 2024 г. Това показва, че пазарът постепенно се връща към по-нормален и устойчив ритъм след извънредната активност през предходната година.



Цените продължават да растат, но по-бавно



Въпреки по-умерената активност, цените на жилищата в големите градове у нас продължават да се покачват, макар и с по-бавен темп. По данни на компанията към февруари 2026 г. средната цена на жилищата в София достига около 2500 евро/кв.м, което представлява годишен ръст от около 18%.



Двуцифрени са ръстовете и в останалите големи градове:



• София - средна цена 2500 евро/кв.м - 18% годишен ръст



• Пловдив - средна цена 1520 евро/кв.м. - 13% годишен ръст



• Варна - средна цена 1900 евро/кв.м. - 17% годишен ръст



• Бургас - средна цена 1700 евро/кв.м. - 19% годишен ръст



Макар годишните увеличения да остават сравнително високи, месечната динамика вече показва ясно забавяне. По наблюдения на агенцията ръстът на цените на месечна база е под 2%, което е значително по-ниско от темповете на поскъпване, наблюдавани в края на 2025 г.



Официалната статистика също показва силен ценови импулс през последните години.



Данните на Националния статистически институт сочат, че през 2025 г. цените на жилищата в България са нараствали с двуцифрени темпове на годишна база, което до голяма степен обяснява инерцията, която продължава да се усеща и в началото на 2026 г.



Изчерпан ли е ефектът от еврото?



Според анализаторите ефектът от присъединяването на България към еврозоната до голяма степен вече е отразен в цените на имотите още през 2025 г. Очакванията около въвеждането на новата валута изиграха силна психологическа роля на пазара и ускориха решенията както на купувачите, така и на продавачите, казват експертите.



Този ефект се комбинира с други фактори, които също оказват силно влияние върху пазара – ниските лихви по ипотечните кредити, значителният ръст в отпуснатите жилищни заеми, увеличаването на доходите и очакванията за по-висока инфлация. В резултат на това пазарът преживя много силна година, а част от потенциалния ефект от еврото е "изтеглен“ във времето преди присъединяването.



След присъединяването на България към еврозоната се отчита и известно увеличаване на интереса от страна на чуждестранни купувачи. Засега обаче този интерес остава по-скоро ограничен и не се наблюдават мащабни инвестиционни вълни. Най-често става дума за по-малки инвеститори или за хора, които купуват втори дом. Търсят се основно по-достъпни имоти – къщи в селски райони или ваканционни апартаменти в курорти като Банско и Слънчев бряг. Основният двигател на пазара на жилища в България продължава да бъде вътрешното търсене.



Какво предстои през 2026 г.?



Прогнозата на Bulgarian Properties за 2026 г. е за постепенно балансиране на пазара. След изключително силната 2025 г. вероятно ще се наблюдава по-малък брой сделки, по-голямо предлагане на имоти и по-умерен ръст на цените. Това означава, че пазарът на жилищни имоти в България постепенно преминава от фаза на бурен растеж към по-нормален цикъл, в който решенията на купувачите и продавачите се вземат по-премерено, а динамиката на цените става по-устойчива.