© виж галерията Днес, от район "Северен" официално предадоха събраните пластмасови капачки от различни места на територията на района на организаторите на националната инициатива "Капачки за бъдеще“, демонстрирайки силен обществен ангажимент и съпричастност към каузата за подобряване на детското здравеопазване в България.



Камионът, натоварен догоре с капачки, беше посрещнат с огромен ентусиазъм от екипа на инициативата, който изрази благодарност за активността и отдадеността на район "Северен“.



Организаторите подчертаха, че примерът на района заслужава да бъде последван и от други общини и институции в страната.



"Това е не просто събиране на капачки – това е знак за солидарност, грижа и любов към живота на децата в България,“ заявиха от администрацията на Район "Северен“.



"Капачки за бъдеще“ – резултати от една обща кауза. От старта на инициативата досега са постигнати впечатляващи резултати:



- Дарени над 22 кувьоза;



- Осигурени 5 детски линейки и 1 транспортна линейка;



- Закупени 2 офроуд линейки;



- Подарени над 60 медицински уреда;



- Подкрепени 40 болници в цялата страна;



- Спасени хиляди детски животи;



- Рециклирани над 1 500 000 кг пластмаса.



Тези постижения показват, че малките действия на много хора водят до големи промени.



Район "Северен“ продължава да бъде сред активните участници в инициативата и призовава всички граждани, училища, детски градини и организации да се включват активно.



"Всеки може да допринесе – достатъчно е просто да събира и предава пластмасови капачки на определените места", призовават от администрацията.



Местата, на които са поставени метални сърца за събиране на капачки в район "Северен“ са:



1. Парк "Красива България“



2. Парк "Рибница“



3. Парк "Надежда“, ул. "Ален мак“ №2



4. Парк "Хитър Петър“



5. СОУ "Райна Княгиня“



6. Пешеходен мост



7. Парк "Иван Рилски“



8. Парк "Сърнева гора"



9. Ул. "Петрохан“ срещу магазин "Мисота“



10. ДГ "Дъга“



11. Кметство Район "Северен“



Администрацията на Район "Северен“ изказва искрена благодарност на всички жители, училища, детски градини, институции и доброволци, които се включиха в събирането на капачки.



Благодарение на тяхната съпричастност, постоянство и добрина, днес районът показва, че когато обществото действа заедно, резултатите са вдъхновяващи и реални.