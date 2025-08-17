ЗАРЕЖДАНЕ...
|В първото си произнасяне като магистрат Дани Каназирева отмени запечатването на заведение
На 19 юли т. г. служители на НАП извършили контролна покупка на стойност 27,98 лв. в търговския обект и не получили касов бон. Така била наложена принудителната мярка със затварянето на заведението и забрана за достъп до него за 30 дни. В заповедта било посочено, че ограничението влиза в сила веднага, което било мотивирано с факта, че става дума за временен търговски обект, в който освен неиздадената касова бележка е констатирана и разлика от 95,50 лв. между наличните пари в касата и средствата, маркирани във фискалното устройство, средно-дневният оборот е на стойност 46,40 лв., а нарушението е извършено повторно.
Собственикът на бързата закуска оспорил пред Административния съд в Пловдив предварителното изпълнение на заповедта и Каназирева го е отменила с аргумента, че принудителни мерки се прилагат незабавно само в изключителни случаи. "Ефектът от изпълнението на процесната принудителна административна мярка не би бил по-различен, ако тя се изпълни, след като административният акт, който я постановява, влезе в сила. Установяването на укрити приходи от продажби може и да попада в хипотезата на трудно поправими вреди, но само ако се констатира, макар и чрез косвени доказателства, че заплащането на данъчните задължения, произтичащи от тези укрити приходи, не може да бъде обезпечено.
Дори тогава обаче с предварително изпълнение не може да се предотврати настъпването на трудно поправимата вреда, защото със запечатването на търговският обект не може да се постигне предотвратяване на укриването на приходи, нито да се обезпечат публичните вземания, възникнали от тези укрити приходи, както и не може да доведе до защита на вземанията, които фискът евентуално има", е записано в определението. То е окончателно и не подлежи на обжалване, пише "24 часа".
