В област Пловдив ПЧИ в нефинансовия сектор възлизат на 2 милиарда и 613 милиона евро

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2024 г. възлизат на 2 милиарда и 613 милиона евро, което е с 1.4% по-малко в сравнение с 2023 година. Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията - 1 884 млн. евро и в сектор "Операции с недвижими имоти" - 352 млн. евро. Това съобщиха от НСИ.



През 2024 г. тези дейности заедно формират 85.6% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 2.9 пунктa спрямо предходната година. В сектор "Строителство" преките чуждестранни инвестиции нарастват с 66.9% в сравнение с 2023 г. и са в размер на 12.2 млн. евро.



С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив - 60.7% от общия обем, следвана от "Марица" и Първомай - съответно 13.4% и 10.7%. През 2024 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на областната икономиката са 3 270 млн. лв., като е отчетено намаление с 11.9% в сравнение с предходната година.



Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 1 196 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 635 млн. лева.



През 2024 г. тези сектори заедно формират 56.0% от общия обем разходи за ДМА, а относителният им дял общо намалява с 8.5 пункта спрямо предходната година. В сектор "Операции с недвижими имоти" инвестициите в ДМА достигат 460 млн. лева, или с 10.5% повече в сравнение с 2023 година.