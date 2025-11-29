В какво се превърна Пловдив? Нова грозна проява в западната част на града!

© Тази сутрин станахме свидетели на грозна вандалска проява, съобщи кметът на "Западен" Тони Стойчева. И добави:



"Всички контейнери на ул. "Чемшир“, срещу входа на ОУ "Драган Манчов“ и МГ "Акад. Кирил Попов“, бяха обърнати, а три автомобила – увредени.



На място е екип на МВР – Пловдив, който извършва разследване. В този участък редовно се образуват нерегламентирани сметища и подобни действия са абсолютно недопустими. Районната администрация осъжда категорично всяка форма на вандализъм и безотговорно отношение към обществената среда. Вярваме, че нарушителите ще бъдат идентифицирани и санкционирани.



Всеки ден работим съвместно с ОП "Чистота“ за по-подреден и чист район. В случаи на нарушения, сезираме Пловдивския общински инспекторат.



Призоваваме гражданите: ако станете свидетели на подобни прояви, подавайте сигнали незабавно.



Нека заедно да покажем нашата нетърпимост към действия, насочени към нарушаване на обществения ред и увреждане на частна и общинска собственост".