ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В какво се превърна Пловдив? Нова грозна проява в западната част на града!
"Всички контейнери на ул. "Чемшир“, срещу входа на ОУ "Драган Манчов“ и МГ "Акад. Кирил Попов“, бяха обърнати, а три автомобила – увредени.
На място е екип на МВР – Пловдив, който извършва разследване. В този участък редовно се образуват нерегламентирани сметища и подобни действия са абсолютно недопустими. Районната администрация осъжда категорично всяка форма на вандализъм и безотговорно отношение към обществената среда. Вярваме, че нарушителите ще бъдат идентифицирани и санкционирани.
Всеки ден работим съвместно с ОП "Чистота“ за по-подреден и чист район. В случаи на нарушения, сезираме Пловдивския общински инспекторат.
Призоваваме гражданите: ако станете свидетели на подобни прояви, подавайте сигнали незабавно.
Нека заедно да покажем нашата нетърпимост към действия, насочени към нарушаване на обществения ред и увреждане на частна и общинска собственост".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Коледният камион на "Кока-Кола" пристига в Пловдив на втори декем...
12:33 / 29.11.2025
В Пловдив удължиха интересна промоция с още един ден
10:25 / 29.11.2025
Голяма опасност надвисва над Пловдив в дните петък, събота и неде...
10:18 / 29.11.2025
Пловдивчанин: Това ли е раят - да наричаш комшу 1500 човека еднов...
10:01 / 29.11.2025
Много алкохол е в основата на среднощното преследване в Пловдив
09:29 / 29.11.2025
Див екшън с преследване и челен сблъсък със светофар в Пловдив
08:51 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS