|В "Западен" ловят псевдохудожници, драскащи по спирки
"В последно време все по-често забелязваме спирки, пейки и стени, изрисувани с графити и надписи. Вместо да украсяват, те загрозяват и замърсяват градската среда, в която всички живеем.
Вчера екип на ОП "Чистота" почисти 6 спирки, а днес предстои работа по още 7 спирки.
Призоваваме всички "художници" да не рисуват върху обществени сгради, обекти и фасади. Това е вандализъм и подлежи на санкции.
Ако станете свидетели на подобни действия, подайте сигнал във Второ РПУ - Пловдив или към Район "Западен“. Благодарение на активността на наши съграждани вече имаме идентифицирани няколко нарушители.
Вярвам, че на всички нас ще ни е приятно да живеем в по-чист квартал, затова нека да полагаме повече грижи за него.", каза още тя.
Дрон засне най-дълго ремонтираната улица в Пловдив
08:50 / 22.10.2025
08:50 / 22.10.2025
Безумие на Сточна гара в Пловдив. Читател: Трябват санкции незаба...
20:47 / 21.10.2025
20:47 / 21.10.2025
Парад на професиите започна в Пловдив
17:29 / 21.10.2025
Загробват птици край Пловдив
15:40 / 21.10.2025
Силен тътен над Пловдив!
15:20 / 21.10.2025
Вижда се краят на мъките на пловдивчани по "Брезовско шосе"
20:14 / 21.10.2025
20:14 / 21.10.2025
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
14:43 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
17:22 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
