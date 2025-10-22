В "Западен" ловят псевдохудожници, драскащи по спирки

© Facebook Ударно чистят от графити спирките в район "Западен", сподели кметът Тони Стойчева.



"В последно време все по-често забелязваме спирки, пейки и стени, изрисувани с графити и надписи. Вместо да украсяват, те загрозяват и замърсяват градската среда, в която всички живеем.



Вчера екип на ОП "Чистота" почисти 6 спирки, а днес предстои работа по още 7 спирки.



Призоваваме всички "художници" да не рисуват върху обществени сгради, обекти и фасади. Това е вандализъм и подлежи на санкции.



Ако станете свидетели на подобни действия, подайте сигнал във Второ РПУ - Пловдив или към Район "Западен“. Благодарение на активността на наши съграждани вече имаме идентифицирани няколко нарушители.



Вярвам, че на всички нас ще ни е приятно да живеем в по-чист квартал, затова нека да полагаме повече грижи за него.", каза още тя.