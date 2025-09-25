ИЗПРАТИ НОВИНА
В Урологията на УМБАЛ "Пловдив" ще оперират с апарат за роботизирана хирургия последно поколение
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 19:00
©
С  апарат последно поколение апарат за роботизирана хирургия ще оперират в  Урологична клиника на УМБАЛ "Пловдив". Това   съобщи нейният началник проф. Димитър Шишков.

"Този апарат е с доказани качества и работи успешно и  в САЩ. Вече е монтиран в операционната зала и всички колеги  могат да работят на него. Казва се  "Томай". 

Той е китайски, на базата на американската платформа на робота "Да Винчи" с някои по-добри параметри от него, които се отчитат от  уролозите в тази страна", заяви проф. Шишков. 

Очаква се "Томай" да получи сертификати от големи медицински центрове, за да му позволи Здравната каса да заработи. Това ще стане до два месеца. През следващата седмица два екипа от УМБАЛ "Пловдив" заминават за болница "Аджибадем" в Истанбул, за да получат необходимите сертификати за работа с новата модерна апаратура.

След това необходимите документи ще бъдат подадени на НЗОК, за да се получи от нея разрешения за работа. След като това стана ще може веднага да се извършват операции на частно, а след това и по Здравна каса, след като се сключи за това договор с нея.

"Очакваме в скоро време и най-новия апарат за така наречената фюжън биопсия. Той е най-големият и най-скъпият на стойност 400 000 лева. С него прецизно ще се взима точкова биопсия от всеки съмнителен участък от простатната жлеза, когато се съмняваме за рак на простатата"", каза още проф. Шишков. Той добави, че с новата техника Урологията в УМБАЛ "Пловдив" става сериозен център на международно ниво.

"Смятаме, че така ще увеличим броя на пациентите, които ще се лекуват при нас, като и ще привличаме такива не само от нашата страна, а и от чужбина", каза още известният специалист. Той бе категоричен, че така българите вместо да ходят и да се лекуват в Турция и други държави ще правят това в Урологията на УМБАЛ "Пловдив", разполагаща с модерна техника и отлично подготвени медици.

Проф. Шишков алармира, че се увеличават случаите на рак на пикочо-отделителната система. Основната причина за това е тютюнопушенето. 

Проблемът е, че някои медицински центрове бяват пациенти с бавна диагностика, взимане и биопсии късно извършена операция. Това води до последващи големи и нерядко последващи големи операции.

"Докато има клинични пътеки обаче това ще продължи", категоричен бе проф. Шишков.







