Днес в район "Тракия“ беше открит разпределителният пункт за пакети с храни от втория транш на операция "Подкрепа“, видя Plovdiv24.bg.
На събитието присъства кметът на район "Тракия“ Георги Гатев, който поздрави присъстващите граждани и отправи покана към тях за курбан за здраве. Той ще бъде раздаден на 25 март 2026 г. (Благовещение) от 11:30 часа пред църквата "Свето Преображение Господне“. Откриването се състоя в пенсионерския клуб в блок 46, като участие взе и директорът на Секретариата на Областния съвет на Българския Червен кръст – Пловдив Таня Георгиева.
Инициативата се реализира по европейската програма "Храни и основно материално подпомагане“ и е насочена към хора, включени в системата за социално подпомагане.
“Все по-осезаемо става предизвикателството пред районната администрация да осигурява подходящи пространства за подобни социални каузи. В този контекст жестът на колектива на пенсионерския клуб в блок 46 заслужава искрено признание – за отворените врати, подкрепата и човешкото отношение, които правят възможни подобни инициативи", заяви Гатев.
Припомняме, че раздаването на безплатни хранителни продукти в Пловдив официално стартира на 17 март и ще продължи до 15 май.
В "Тракия" откриха пункт на БЧК за раздаване на хранителни пакети на нуждаещи се
"Народът срещу Бай Ганьо" в Съдебна палата в Пловдив
21:04 / 23.03.2026
Влогър след случка в Пловдив: Настръхвам при такива жестове на чо...
20:32 / 23.03.2026
Голям магазин в Пловдив пусна турски домати за 8 лева килограма
19:24 / 23.03.2026
"Прогресивна България" представи кандидат-депутатите си за Пловди...
18:58 / 23.03.2026
Пловдив е един от най-динамичните гастрономически градове в Бълга...
15:53 / 23.03.2026
Пловдивчани искат зала за лека атлетика
19:37 / 23.03.2026
