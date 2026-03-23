Днес в район "Тракия“ беше открит разпределителният пункт за пакети с храни от втория транш на операция "Подкрепа“, видя Plovdiv24.bg.

На събитието присъства кметът на район "Тракия“ Георги Гатев, който поздрави присъстващите граждани и отправи покана към тях за курбан за здраве. Той ще бъде раздаден на 25 март 2026 г. (Благовещение) от 11:30 часа пред църквата "Свето Преображение Господне“. Откриването се състоя в пенсионерския клуб в блок 46, като участие взе и директорът на Секретариата на Областния съвет на Българския Червен кръст – Пловдив Таня Георгиева.

Инициативата се реализира по европейската програма "Храни и основно материално подпомагане“ и е насочена към хора, включени в системата за социално подпомагане.

“Все по-осезаемо става предизвикателството пред районната администрация да осигурява подходящи пространства за подобни социални каузи. В този контекст жестът на колектива на пенсионерския клуб в блок 46 заслужава искрено признание – за отворените врати, подкрепата и човешкото отношение, които правят възможни подобни инициативи", заяви Гатев.

Припомняме, че раздаването на безплатни хранителни продукти в Пловдив официално стартира на 17 март и ще продължи до 15 май.