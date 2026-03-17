Областната организация на Българския Червен кръст в Пловдив започна раздаването на пакетите за нуждаещи се от втория транш на операция "Подкрепа“ по Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+). Кампанията стартира официално днес и ще продължи до 15 май, предаде репортер наВ този транш ще бъдат включени 11 хранителни продукта: брашно, ориз, олио, конфитюр, лютеница, консерви от домати, грах, гювеч, фасул, говеждо месо, пиле фрикасе. Те са осигурени от Агенцията за социално подпомагане. Едночленните и двучленните семейства ще получат пакети по 11 кг, а тричленните и многочленните – по 24 килограма.Помощта трябва да достигне до 36 237 правоимащи в региона. Поетапно ще бъдат разкрити 23 раздавателни пункта – по един във всяка община и във всеки от шестте района на Пловдив. Те ще бъдат обслужвани от близо 260 доброволци и служители на областната организация на БЧК и ще бъдат отворени всеки делничен ден от 9 до 13 часа.Благодаря на БЧК-Пловдив, че за пореден път организира тази мащабна акция, заяви директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Албена Пискова. Надявам се, че този път повече хора ще дойдат за вземат предназначените за тях пакети, тъй като асортиментът е по-богат в сравнение с първия транш, добави тя. В предишната част на кампанията, която се проведе през есента на 2025 г., се отзоваха около 80% от правоимащите в Пловдивска област.Мобилизиран е целият наш ресурс, за да улесним възможно най-много получаването на пакетите и те да достигнат до максимален брой хора, изтъкна Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив. Съпътстващите мерки също са важни, защото ориентират нуждаещите се къде могат да потърсят подкрепа в различни аспекти – социален, здравен, юридически, допълни тя и припомни, че 28 255 човека от цялата Пловдивска област са били консултирани по време на първия транш.Най-важното е обаче да направим така, че хората да получат помощите с достойнство, бе категорична Таня Георгиева. Именно от отношението към тях бяха най-доволни чакащите в Социалния център на БЧК-Пловдив."Тук хората са много учтиви. Помогнаха ми да натоваря продуктите в количката. За един пенсионер с ниски доходи те са от много голяма полза“, сподели 81-годишна пловдивчанка. Пенсията ми е толкова малка, че е немислимо да си купя месо например, но сега поне ще имам храна за доста време, заяви неин връстник.Помощта е предназначена за уязвими лица и семейства, определени по обективни критерии от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на Програмата у нас. Всеки може да направи справка по ЕГН дали попада в списъка на правоимащите на следния линк: https://foodprogram.redcross.bg/, а също и в колцентъра на БЧК на тел. 02-492-85-49 всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.В раздавателните пунктове БЧК ще се проведе и съпътстваща кампания. Предвидени са консултации за здравословен начин на живот, за отпускане на социални помощи, за предоставяне на социални и медицински услуги, за справяне с епидемични заплахи и неблагоприятни климатични промени. Посетителите ще получат информационни материали за хигиена и за първа долекарска помощ, а също – брошура за възможностите за балнеолечение и физиотерапия. В много от пунктовете ще могат да премерят теглото и кръвното си налягане.