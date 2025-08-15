ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив задържаха мъж, прилагал незаконно рехабилитационни и алтернативни методи за лечение
При предприетите оперативни действия е установен извършителят – 56-годишен мъж, с постоянна адресна регистрация във Варна. Изяснено е, че той не притежава медицинско образование и квалификация, необходима за упражняване на подобна професия или занаят.
Въпреки това, под фалшива самоличност във фейсбук страница, се е представил за кинезитерапевт и изпълнявал различни терапии, гастролирайки из страната. Освен рехабилитационни методи, той прилагал и други алтернативни техники за лечение и възстановяване на хора, някои от които с претърпени тежки заболявания, травми или операции.
Вчера мнимият кинезитерапевт бил задържан по време на поредна процедура в наето от него помещение в Пловдив. Отведен е за срок до 24 часа в полицейския арест, а по случая - образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив.
Към материалите по делото са приобщени данни, че с подобна нелегална практика мъжът се е занимавал и в предишни години, за което са му били съставяни административни актове от няколко Регионални здравни инспекции в страната.
Документирането на случая продължава в изпълнение на указанията на наблюдаващия районен прокурор.
