В Пловдив задържаха мъж, прилагал незаконно рехабилитационни и алтернативни методи за лечение

© Снимката е илюстративна В началото на седмицата в отдел "Икономическа полиция“ към ОД МВР Пловдив постъпил сигнал от Регионалната здравна инспекция, че на територията на Пловдив, а и в други по-големи градове, се осъществява нелегална терапевтична практика на пациенти.



При предприетите оперативни действия е установен извършителят – 56-годишен мъж, с постоянна адресна регистрация във Варна. Изяснено е, че той не притежава медицинско образование и квалификация, необходима за упражняване на подобна професия или занаят.



Въпреки това, под фалшива самоличност във фейсбук страница, се е представил за кинезитерапевт и изпълнявал различни терапии, гастролирайки из страната. Освен рехабилитационни методи, той прилагал и други алтернативни техники за лечение и възстановяване на хора, някои от които с претърпени тежки заболявания, травми или операции.



Вчера мнимият кинезитерапевт бил задържан по време на поредна процедура в наето от него помещение в Пловдив. Отведен е за срок до 24 часа в полицейския арест, а по случая - образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив.



Към материалите по делото са приобщени данни, че с подобна нелегална практика мъжът се е занимавал и в предишни години, за което са му били съставяни административни актове от няколко Регионални здравни инспекции в страната.



Документирането на случая продължава в изпълнение на указанията на наблюдаващия районен прокурор.