ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив задържаха мъж, прилагал незаконно рехабилитационни и алтернативни методи за лечение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:03Коментари (0)553
©
Снимката е илюстративна
В началото на седмицата в отдел "Икономическа полиция“ към ОД МВР Пловдив постъпил сигнал от Регионалната здравна инспекция, че на територията на Пловдив, а и в други по-големи градове, се осъществява нелегална терапевтична практика на пациенти.

При предприетите оперативни действия е установен извършителят – 56-годишен мъж, с постоянна адресна регистрация във Варна. Изяснено е, че той не притежава  медицинско образование и квалификация, необходима за упражняване на подобна професия или занаят.

Въпреки това, под фалшива самоличност във фейсбук страница, се е представил за кинезитерапевт и изпълнявал различни терапии, гастролирайки из страната. Освен рехабилитационни методи, той прилагал и други алтернативни техники за лечение и възстановяване на хора, някои от които с претърпени тежки заболявания, травми или операции.

Вчера мнимият кинезитерапевт бил задържан по време на поредна процедура в наето от него помещение в Пловдив. Отведен е за срок до 24 часа в полицейския арест, а по случая - образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив.

Към материалите по делото са приобщени данни, че с подобна нелегална практика мъжът се е занимавал и в предишни години, за което са му били съставяни административни актове от няколко Регионални здравни инспекции в страната.

Документирането на случая продължава в изпълнение на указанията на наблюдаващия районен прокурор.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Спират движението по ключов булевард в Пловдив за един месец
10:25 / 15.08.2025
"Fantasy не-музей" отваря врати в Пловдив
10:23 / 15.08.2025
Роднини на тежко пострадалото семейство от Пловдив: Прикриват под...
09:12 / 15.08.2025
Лекари спасиха мъж с рядко и опасно усложнение от рибена кост в П...
08:29 / 15.08.2025
4-годишно дете и майка му от Пловдив са в много тежко състояние, ...
21:29 / 14.08.2025
Трогателна история от Пловдив: Пациентка благодари на своя спасит...
20:49 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата са присъствали добавки като ориз и магданоз
Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата са присъствали добавки като ориз и магданоз
11:45 / 13.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Лига на конференциите сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: