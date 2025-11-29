© виж галерията "Скъпи зрители, вчерашният ден се превърна в истински празник за театъра. Интересът към билетите бе толкова голям, че само в рамките на часове бяха закупени над 4000 билета.



Дори и краткото техническо затруднение онлайн не успя да намали желанието ви да бъдете част от нашите спектакли — нещо, което приемаме като чест и привилегия.



За да могат всички да се възползват, удължаваме промоцията с още един ден. Вашият порив към живото изкуство ни вдъхновява и ни напомня колко силно е мястото на театъра в сърцата ви", съобщиха от Драматичен театър Пловдив.