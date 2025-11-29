ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив удължиха интересна промоция с още един ден
Дори и краткото техническо затруднение онлайн не успя да намали желанието ви да бъдете част от нашите спектакли — нещо, което приемаме като чест и привилегия.
За да могат всички да се възползват, удължаваме промоцията с още един ден. Вашият порив към живото изкуство ни вдъхновява и ни напомня колко силно е мястото на театъра в сърцата ви", съобщиха от Драматичен театър Пловдив.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 13 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
