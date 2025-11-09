ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив се проведе традиционна британска възпоменателна церемония
Годишната британска възпоменателна церемония в памет на всички военнослужещи и цивилни, загинали в служба на родината се проведе на Пловдивските централни гробища.
По традиция службата започна в 11 часа. На нея присъстваха посланикът на Великобритания Н. П. Натаниъл Копси, аташето по отбраната на Великобритания подполковник Матю Уолкър, британският свещеник отец Патрик Ъруин, командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков, британски и български граждани.
Годишнината се отбелязва и като Денят на маковете, защото по време на сраженията войниците забелязали, че там, където са падали снаряди, от земята избуяват макове. Затова във Великобритания е прието на всеки гроб да се оставя изкуствено цвете – червен мак.
