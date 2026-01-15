В Пловдив се формира гражданско движение за президентска република

© Гражданското движение за президентска република- Пловдив кани всички граждани на открита среща, която ще се проведе днес, 15 януари, от 18:30 часа в залата "Съединение“ на Регионалния исторически музей.



На събитието ще бъде представен съставът на местния Граждански съвет, а след това ще се проведе дискусия за бъдещето на държавното управление в България. Инициаторите ще изложат аргументите си за преминаване към президентска форма на управление, като подчертават, че това би могло да осигури по-голяма стабилност, отчетност и ефективност на институциите.



Срещата е отворена за всички граждани, които се интересуват от политическото развитие на страната. В дискусията ще участват инициатори на движението от различни градове в страната.



На следващия ден, 16 януари, от 11:00 часа в пресцентъра на БТА Пловдив, движението организира специална пресконференция. На нея ще бъдат представени националната инициатива за президентска република, целите на движението и неговите учредители в Пловдив.