ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив се формира гражданско движение за президентска република
На събитието ще бъде представен съставът на местния Граждански съвет, а след това ще се проведе дискусия за бъдещето на държавното управление в България. Инициаторите ще изложат аргументите си за преминаване към президентска форма на управление, като подчертават, че това би могло да осигури по-голяма стабилност, отчетност и ефективност на институциите.
Срещата е отворена за всички граждани, които се интересуват от политическото развитие на страната. В дискусията ще участват инициатори на движението от различни градове в страната.
На следващия ден, 16 януари, от 11:00 часа в пресцентъра на БТА Пловдив, движението организира специална пресконференция. На нея ще бъдат представени националната инициатива за президентска република, целите на движението и неговите учредители в Пловдив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Решиха за цената на билета в градския транспорт на Пловдив
10:06 / 15.01.2026
Тежка нощ за огнеборците в Пловдив. Евакуираха семейство заради п...
09:29 / 15.01.2026
Възрастни мъж и жена са пострадали и с изгаряния след пожара в Пл...
09:21 / 15.01.2026
Общински съветници алармират за сериозни отклонения при ремонта н...
08:41 / 15.01.2026
Мегафорум в Пловдив събира на едно място министър, ректори, синди...
07:00 / 15.01.2026
Нови рокади в Община Пловдив, напуска директор
17:11 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS