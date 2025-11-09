ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив регистрираха бум на новородени
В сравнение с предходното тримесечие, когато са проплакали 2082 деца, сега има лек ръст, а спрямо първото тримесечие на годината увеличението е впечатляващо – над 800 бебета повече.
Положителната демографска тенденция бе оповестена от Националния център по обществено здраве и анализи.
Това е един от най-високите резултати в страната – повече новородени има единствено в София-град (4028), докато Варна (1079) и Бургас (606) са със значително по-малко раждания.
