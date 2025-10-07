ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив представят книга за несправедливо заклеймен голям талант
Книгата "Целувам ви, Аспарух Лешников“ излезе от печат тази пролет и вече е представяна в редица градове, свързани с живота на изпълнителя – Стара Загора, София, Хасково, Сливен, Варна, Бургас, Ямбол. Премиерата в столицата през месец май беше водена от телевизионния водещ Драгомир Драганов, а сред гостите присъстваха известни български поп-изпълнители, както и внучката на Аспарух Лешников – Джесика.
В историята на българската музика има имена, които блестят със световна слава, но у нас остават в сянка. Такъв е случаят с Аспарух Лешников – Ари, тенорът от "Comedian Harmonists“, покорил сцените на Европа през 30-те години. След края на Втората световна война, новата власт в България го заклеймява като "неблагонадежден“ – заради кариерата му в Германия, заради западната му музика, заради успеха му. Биографията му е изопачена, животът му – смазан. Тридесет години той живее в забвение, без дом, без пенсия, без признание. Чисти столичните паркове, за да се изхранва, а случайни минувачи шепнат: "Този възрастен мъж е Аспарух Лешников – Ари“.
Социалистическата критика го игнорира, а музиката му е обявена за "повърхностна и несериозна“. В Германия, където е обичан, бивши колеги го очернят, а той няма как да се защити. В България го описват като надменен и мълчалив, докато на Запад го помнят като любимец на публиката. Едва в края на живота му, няколко млади критици се осмеляват да нарушат тишината и да признаят: Лешников е пионер, артист с дарба и професионализъм.
И все пак, дори днес, неговото име рядко се споменава. В епоха, в която култът към бутафорната история и фолклорна патетика доминира, истинските творци като Ари остават извън вниманието на публиката. Разказът за живота на големия певец е и разказ за съдбата на таланта, изправен пред безразличието на властта, за непреходната красота и човешкото достойнство, което оцелява въпреки забравата, за болезнената цена на това да бъдеш велик в общество, което не умее да пази паметта си.
Книгата се радва на голяма популярност. Авторът споделя, че продуценти вече проявяват интерес към нея като бъдещ филмов проект.
Входът за събитието е свободен. Гостите ще имат възможност да се сдобият с екземпляр от книгата и да получат автограф от авторката.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Двама са в болница в Пловдив след катастрофи, не са шофьорите
21:22 / 06.10.2025
Доброволци от Пловдив с бърза реакция в помощ на Елените след нав...
18:25 / 06.10.2025
Извънредно свикаха Областния кризисен щаб в Пловдив
17:13 / 06.10.2025
България показва изкуството на винения туризъм пред света – в Пло...
15:56 / 06.10.2025
Пловдивчанка: Децата ни вече не дишат въздух, а прах от всичките ...
15:46 / 06.10.2025
Кърджалиец скри топката на всички! Нареди се за ляв завой на най-...
19:17 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS