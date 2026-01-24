© Plovdiv24.bg Студентски проект за персонализирано здравословно хранене, създаден в рамките на иновативната образователна инициатива GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ – "Бъдещето на храната", беше представен на финала на програмата в Пловдив.



Екип 1 е създал персонален дигитален асистент, който помага на потребителите да решат какво точно да пазаруват, а "излишните" неща автоматически отпадат от списъка.



Проектът е един от петте претенденти за голямата награда от 10 000 лева (равностойността в евро), предава Plovdiv24.bg.



Припомняме, че процедурата за кандидатстване беше отворена през октомври с покана до петте висши учебни заведения в Пловдив - Технически университет – София, филиал Пловдив, Университет по хранителни технологии, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“, Медицински университет – Пловдив и АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“. След внимателна селекция са избрани 28 студенти от 21 специалности, които са разпределени в пет отбора.



Подробности гледайте в прикаченото видео!



