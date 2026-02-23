В Пловдив правят паметник на легендарен музикант

© Община Пловдив стартира мащабна инициатива за увековечаване на паметта на легендарния музикант Милчо Левиев. В града ще бъде издигнат паметник в чест на неговата 90-годишнина. Юбилеят ще се отбележи официално през 2027 година. Предложението за монумента вече е внесено от кмета Костадин Димитров до Общинския съвет.



Скулптурната композиция ще бъде разположена пред Дома на културата "Борис Христов“. Проектът предвижда Милчо Левиев да бъде представен в реален ръст. Той ще бъде изобразен като седяща фигура, която свири на стилизирано пиано. Дизайнът на паметника ще позволява на гражданите и туристите да сядат до него и да се снимат.



Община Пловдив ще финансира провеждането на конкурс за избор на скулптор.