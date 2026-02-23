ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив правят паметник на легендарен музикант
Скулптурната композиция ще бъде разположена пред Дома на културата "Борис Христов“. Проектът предвижда Милчо Левиев да бъде представен в реален ръст. Той ще бъде изобразен като седяща фигура, която свири на стилизирано пиано. Дизайнът на паметника ще позволява на гражданите и туристите да сядат до него и да се снимат.
Община Пловдив ще финансира провеждането на конкурс за избор на скулптор.
