В Пловдив почина едната от двете млади жени, скочили в движение от влак

© Една от двете млади жени, скочили в движение от бързия влак Бургас – София край гара Клисура, е починала. Трагичната новина потвърди вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.



"За съжаление изходът за едната млада жена е трагичен. Тя е издъхнала вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като началник на движение. Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове“, заяви Караджов в ефира на Нова телевизия.



По думите му момичетата са скочили, след като са изпуснали гарата, на която е трябвало да слязат. Другото пострадало момиче – 21-годишна полякиня – е с много тежки наранявания и в момента достъп до нея имат само следователи.



Министърът посочи още, че по време на движение вратите на влака са блокирани, което прави обстоятелствата около трагичния инцидент още по-неясни.



Припомняме, че инцидентът стана вчера, когато две млади жени – 20-годишна българка и 21-годишна полякиня – скочиха от движещ се влак малко след гара Клисура.