ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив почина едната от двете млади жени, скочили в движение от влак
"За съжаление изходът за едната млада жена е трагичен. Тя е издъхнала вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като началник на движение. Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове“, заяви Караджов в ефира на Нова телевизия.
По думите му момичетата са скочили, след като са изпуснали гарата, на която е трябвало да слязат. Другото пострадало момиче – 21-годишна полякиня – е с много тежки наранявания и в момента достъп до нея имат само следователи.
Министърът посочи още, че по време на движение вратите на влака са блокирани, което прави обстоятелствата около трагичния инцидент още по-неясни.
Припомняме, че инцидентът стана вчера, когато две млади жени – 20-годишна българка и 21-годишна полякиня – скочиха от движещ се влак малко след гара Клисура.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Фирмата, чийто склад за обувки изгоря в Пловдив: Потулват истинат...
10:07 / 28.08.2025
Бащата на обвиняемия за убийството от Първомай застана в негова з...
10:36 / 28.08.2025
Обвиниха Атанас Ташков, че деребейства в Областна управа Пловдив
08:55 / 28.08.2025
Пловдив пак оглави класацията за най-много въведени в експлоатаци...
08:38 / 28.08.2025
В Пловдив отложиха дълго чакан ремонт
08:15 / 28.08.2025
Историческа среща на поколения и таланти на концерта на Братя Арг...
23:15 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS