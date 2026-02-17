ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив осъдиха агресивен шофьор
На заседанието през януари той не се призна за виновен и процесът трябваше да продължи по общия ред с разпит на свидетели. Очевидно мъжът е размислил и днес сподели готовност за споразумение.
Мъжът бе осъден на 10 месеца условно лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Той трябва да заплати разноските по делото.
Оказа се, че мъжът е възстановил сумата от 400 лева за шофьорското стъкло на автобуса.
Подсъдимият помоли съда да не му отнема книжката, защото така си вади хляба и поднесе съжаления за случилото се.
Случаят е от 03.07.2025 г. Анев е опит да изпревари автобус за превоз на пътници, марка и модел MAN Lion's Region, с цел да препречи пътя му и впоследствие успял да го изпревари и да го постави в невъзможност да продължи движението си, спирайки с управлявания от него лек автомобил непосредствено пред автобуса, след което слязъл от управлявания от него лек автомобил, отишъл до предната лява страна на автобуса, където се намирала шофьорската седалка и крещейки, отправил обиди и нецензурни думи към водача на автобуса.
