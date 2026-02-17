ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив осъдиха агресивен шофьор
Автор: Ивет Калчишкова 13:39
© Plovdiv24.bg
Георги Анев, който през месец юли минала година потроши стъкло на пътнически автобус след агресия на пътя, сключи споразумение с прокуратурата и получи условна присъда, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

На заседанието през януари той не се призна за виновен и процесът трябваше да продължи по общия ред с разпит на свидетели. Очевидно мъжът е размислил и днес сподели готовност за споразумение.

Мъжът бе осъден на 10 месеца условно лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Той трябва да заплати разноските по делото.

Оказа се, че мъжът е възстановил сумата от 400 лева за шофьорското стъкло на автобуса.

Подсъдимият помоли съда да не му отнема книжката, защото така си вади хляба и поднесе съжаления за случилото се.

Случаят е от 03.07.2025 г. Анев е опит да изпревари автобус за превоз на пътници, марка и модел MAN Lion's Region, с цел да препречи пътя му и впоследствие успял да го изпревари и да го постави в невъзможност да продължи движението си, спирайки с управлявания от него лек автомобил непосредствено пред автобуса, след което слязъл от управлявания от него лек автомобил, отишъл до предната лява страна на автобуса, където се намирала шофьорската седалка и крещейки, отправил обиди и нецензурни думи към водача на автобуса.


