ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив обясниха какво символизира облеклото на древните траки
Автор: Цвети Тончева 19:36Коментари (0)359
©
В Регионалния археологически музей в Пловдив бе представена лекция на тема "Облеклото на траките". На нея бе разгледано как облеклото на траките се вписва в античната традиция и как отделните елементи на облеклото издават подробности за социалния статут на хората, за религиозни практики и различни символи, загатващи вътрешния свят на човек. Това поясни в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" екскурзоводът Бояна Попова от РАМ - Пловдив.

"Посетителите бяха запознати с видове тракийски облекла от сцени от гробниците в Казанлък и Свещари. Бе разисквано още как цветовете, украшенията, прическите и гримът се допълват към цялостната визия на траките".

Попова обясни още, че материалите, от които са били изработвани дрехите са били обикновено лен, или вълна, или пък по-тънък плат, например, дива коприна или специални растителни влакна.

Естетическата стойност на дрехите се показва от техните цветове и орнаменти, които са типични за елинската художествена мода от епохата. Всяко украшение, като например лентите в долната част на дрехата или златните нишки на знатната жена от гробницата в Свещари, показва техния статут в обществото. Самата белота на дрехите пък, понеже е била трудна за поддържане, издава символ на чистота и на душевната женственост, разказа още Бояна Попова.

По -богатите носели дрехи от по-фин материал, инкрустирани с по-фини украшения, за да се покаже и изтъкне, че са с по-висок социален статус. Белотата наистина е била за по-богатите, защото една дама с висок статут е трябвало да издава скромност. Дрехите се избелвали по специален начин. Колкото по-бяла е била една дреха, толкова по-висок е бил статутът на жената, а това издава и нейната вътрешна скромност. 

Дрехитена траките изразявали и техните религиозни вярвания. По тях е имало различни символи.

На представянето в РАМ е било разтълкувано значението на две изобразени сцени: на сватбеното шествие при знатната двойка от Казанлък и победоносната церемония с подаване на венец в Свещари. Най-любопитното за сцената в казанлъшката гробница е, че символите се тълкуват като сватбено-погребално угощение, свещен брак, свързан със смъртта и прераждането. А в гробницата в Свещари се показват едни спътнички, участващи в церемония, свързана с владетел победител.

На презентацията са били показани и картини от гробниците в Казанлък и Свещари, така че хората да се запознаят с хитон, пеплос и химатион.

Дрехите на древните траки са били дълги, като парчето плат се е увивало около тялото и е било закрепяно на рамото.

Бояна Попова разказа още за новостите в обновената експозиция на Регионалния археологически музей. Сега там е показана и главата на градската богиня и статуя на Кибела, има цяла нова зала с християнска утвар от фонда, която се датира от XVII до XIX век. Също така са преаранжирани част от витрините, има нови табели и карта, показваща Филипопол от римската античност. 

Следващия месец в "Археология за всеки" там ще разказват малко повече за новите експонати в обновената експозиция, която е достъпна за посещение от посетители още от 11 ноември 2025 година.

"Просто ще разкажа малко повече за това какво представлява главата на градската богиня, защото не се знае какво е било точно името, дали Кибела или Тюхе, тъй като не е била открита с анотация. Понякога тя е била наричана Кибела или Тюхе, но в случая специалистите предпочитат да се придържат само към названието Градската богиня.

Аудиогидът също вече е достъпен в музея. Той ще се предоставя безплатно, заедно с билета, и може да бъде чут на български и английски език, като има и детски варианти.

Около 150 са новите експонати, които са изкарани вече в обновената експозиция. Част от артефактите са интересни римски божества, като Атина, Хермес, Лар, Сабазий, Силен и също Източната богиня с лицето със златен варак. Това са малки фигурки, на които хората са се покланяли в езичните храмове. Те са били разкрити при археологически разкопки в Пловдив, разказа Бояна Попова.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Таксиджия към четири ученички: Срам и дъно, жалко за родителите в...
18:42 / 07.12.2025
Изнесен "Ден на отворените врати" на Пловдивската духовната семин...
16:42 / 07.12.2025
Кметът на Пловдив награди "Служител на месеца"
11:01 / 07.12.2025
Трима медицински братя получиха дипломите си в Пловдив
10:08 / 07.12.2025
Множество сигнали от Пловдив за паднали дървета
09:06 / 07.12.2025
Проверка на МОН показва: Голяма част от студентите в пловдивските...
09:19 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Арестуваха кмета на Варна
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Зимни спортове
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: