ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив обясниха какво символизира облеклото на древните траки
"Посетителите бяха запознати с видове тракийски облекла от сцени от гробниците в Казанлък и Свещари. Бе разисквано още как цветовете, украшенията, прическите и гримът се допълват към цялостната визия на траките".
Попова обясни още, че материалите, от които са били изработвани дрехите са били обикновено лен, или вълна, или пък по-тънък плат, например, дива коприна или специални растителни влакна.
Естетическата стойност на дрехите се показва от техните цветове и орнаменти, които са типични за елинската художествена мода от епохата. Всяко украшение, като например лентите в долната част на дрехата или златните нишки на знатната жена от гробницата в Свещари, показва техния статут в обществото. Самата белота на дрехите пък, понеже е била трудна за поддържане, издава символ на чистота и на душевната женственост, разказа още Бояна Попова.
По -богатите носели дрехи от по-фин материал, инкрустирани с по-фини украшения, за да се покаже и изтъкне, че са с по-висок социален статус. Белотата наистина е била за по-богатите, защото една дама с висок статут е трябвало да издава скромност. Дрехите се избелвали по специален начин. Колкото по-бяла е била една дреха, толкова по-висок е бил статутът на жената, а това издава и нейната вътрешна скромност.
Дрехитена траките изразявали и техните религиозни вярвания. По тях е имало различни символи.
На представянето в РАМ е било разтълкувано значението на две изобразени сцени: на сватбеното шествие при знатната двойка от Казанлък и победоносната церемония с подаване на венец в Свещари. Най-любопитното за сцената в казанлъшката гробница е, че символите се тълкуват като сватбено-погребално угощение, свещен брак, свързан със смъртта и прераждането. А в гробницата в Свещари се показват едни спътнички, участващи в церемония, свързана с владетел победител.
На презентацията са били показани и картини от гробниците в Казанлък и Свещари, така че хората да се запознаят с хитон, пеплос и химатион.
Дрехите на древните траки са били дълги, като парчето плат се е увивало около тялото и е било закрепяно на рамото.
Бояна Попова разказа още за новостите в обновената експозиция на Регионалния археологически музей. Сега там е показана и главата на градската богиня и статуя на Кибела, има цяла нова зала с християнска утвар от фонда, която се датира от XVII до XIX век. Също така са преаранжирани част от витрините, има нови табели и карта, показваща Филипопол от римската античност.
Следващия месец в "Археология за всеки" там ще разказват малко повече за новите експонати в обновената експозиция, която е достъпна за посещение от посетители още от 11 ноември 2025 година.
"Просто ще разкажа малко повече за това какво представлява главата на градската богиня, защото не се знае какво е било точно името, дали Кибела или Тюхе, тъй като не е била открита с анотация. Понякога тя е била наричана Кибела или Тюхе, но в случая специалистите предпочитат да се придържат само към названието Градската богиня.
Аудиогидът също вече е достъпен в музея. Той ще се предоставя безплатно, заедно с билета, и може да бъде чут на български и английски език, като има и детски варианти.
Около 150 са новите експонати, които са изкарани вече в обновената експозиция. Част от артефактите са интересни римски божества, като Атина, Хермес, Лар, Сабазий, Силен и също Източната богиня с лицето със златен варак. Това са малки фигурки, на които хората са се покланяли в езичните храмове. Те са били разкрити при археологически разкопки в Пловдив, разказа Бояна Попова.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Таксиджия към четири ученички: Срам и дъно, жалко за родителите в...
18:42 / 07.12.2025
Изнесен "Ден на отворените врати" на Пловдивската духовната семин...
16:42 / 07.12.2025
Кметът на Пловдив награди "Служител на месеца"
11:01 / 07.12.2025
Трима медицински братя получиха дипломите си в Пловдив
10:08 / 07.12.2025
Множество сигнали от Пловдив за паднали дървета
09:06 / 07.12.2025
Проверка на МОН показва: Голяма част от студентите в пловдивските...
09:19 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS