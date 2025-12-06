ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив обработват 42 000 декара срещу комари, кърлежи и други вредители
Редовното и навременно обработване на зелените площи намалява риска от разпространение на Западнонилска треска, лаймска болест и др., ограничава се и разпространението на вредители и болести по растителността.
Ще се реализират по 3 обработки от всички видове мероприятия, с изключение на обработките срещу кърлежи, за които се прогнозират 2 обработки годишно.
Обработката на площи включва дезинсекция срещу: ларви на комари, възрастни форми на комари (имаго), кърлежи (дезакаризация срещи ixodes ricinus) и растителна защита на дървета и храсти срещу листни въшки, бяла американска пеперуда, трипс и други, при заплаха от появата им.
9 декември е крайният срок за подаване на оферти за участия.
