В Пловдив обработват 42 000 декара срещу комари, кърлежи и други вредители

© За да се намали популацията на кръвосмучещи насекоми и паразити община Пловдив пуска нова обществена поръчка за 1,8 млн лева, информира Plovdiv24.bg. По-конкретно става дума за извършване на мероприятия по дезинсекция и растителна защита в открити площи, обществени паркове, водни биотипи, мочурища и други пространства на територията на град Пловдив, с обща приблизителна площ от 42 000 декара, за период от 36 месеца или три години.



Редовното и навременно обработване на зелените площи намалява риска от разпространение на Западнонилска треска, лаймска болест и др., ограничава се и разпространението на вредители и болести по растителността.



Ще се реализират по 3 обработки от всички видове мероприятия, с изключение на обработките срещу кърлежи, за които се прогнозират 2 обработки годишно.



Обработката на площи включва дезинсекция срещу: ларви на комари, възрастни форми на комари (имаго), кърлежи (дезакаризация срещи ixodes ricinus) и растителна защита на дървета и храсти срещу листни въшки, бяла американска пеперуда, трипс и други, при заплаха от появата им.



9 декември е крайният срок за подаване на оферти за участия.