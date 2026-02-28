Апартамент в баровска сграда отива за продан от ЧСИ Стефан Горчев. 344 064 евро е сумата за продажба на апартамент и гараж и е съставляваща 80 % от цената. Жилището е мезонет и е разположен на 4 етаж, площта му е 150 кв. м, намира се на ул. Персенк № 18-А, информираГаражът от своя страна е над 16 кв. м. Обектите са собственост на фирма “Марая - Фар" ЕООД. Търгът ще се проведе от 18 февруари до 18 март.Върху имотите има наложена възбрана и тежести заради неплатени ипотеки. От снимките, публикувани на сайта на Камарата се вижда, че апартаментът и гаражът се намират в новопостроена луксозна сграда.Имотът може да се огледа предварително, а задатъкът е 10% от първоначално обявената сума. Предложението на участниците в търга трябва да се предава в запечатан плик, като да е само едно и не трябва да надвишава 30 % от началната цена, в противен случай се обявява за недействително.