|В Пловдив китарата на Кевин Костнър прозвуча за първи път на концерт в България
Акцент в програмата бе специално изпълнение с китарата на холивудската легенда Кевин Костнър – музикален инструмент, който за първи път прозвуча пред българска публика. Китарата е придобита на благотворителен търг по време на филмовия фестивал в Кан тази пролет от бизнесдамата Елена Кристиано, собственик и управител на козметичната компания Christian of Roma Group и спонсор на събитието в Пловдив. С присъствието си на концерта тя отдаде почит към изкуството и каузата, с която е свързана тази уникална придобивка.
Инструментът е символ на благотворителната вечер в Кан, посветена на уязвими деца, в която Елена Кристиано участва активно. Именно там тя наддаде за китарата на Костнър, след като лично се срещна с него по време на кинофестивала във Венеция през есента на 2024 г. Изпълнението в Пловдив постави нов живот на инструмента – този път като част от българска културна сцена.
"Щастлива съм, че един предмет със символична стойност и благотворителна кауза като китарата на Кевин Костнър намери своето ново място именно на сцена в България, сред изкуство и публика, която го цени и преживява с цялото си сърце,“ сподели Елена Кристиано след концерта.
Елена е сред хората, които не само вярват в благотворителността, но и в изкуството като носител на послания и промяна. Нейната подкрепа към Калоян Куманов не е случайна – двамата споделят общо виждане за значението на музиката като културен мост и вдъхновение, а самата тя харесва творчеството на Калоян.
Културният сезон в Пловдив стартира със силно послание за свързаност между световното и българското изкуство, между хуманитарните каузи и силата на музиката. Благодарение на ангажираността на Елена Кристиано, която пренася духа на благотворителността от Кан до Античния театър, вечерта се превърна в истинско празненство на изкуството и съпричастността.
