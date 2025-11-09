В Пловдив избраха председател на Сдружението на ОПЛ

© Доц. д-р Любомир Киров остава председател на Националното сдружение на Общопрактикуващите лекари в България. Това стана ясно, след като приключи изборът на ръководни органи на сдружението. Доц. Киров беше преизбран със сериозно мнозинство по време на Отчетно-изборното събрание на дружението, което се провежда в Пловдив.



Остава същото и почти цялото ръководство на Управителния съвет, с изключение на досегашния втори заместник-председател д-р Николай Брънзов, който не присъства на събранието. На негово място беше избрана д-р Гергана Николова от София.



Делегатите избраха членове на Управителния съвет, сред тях е и председателят на пловдивската структура на Сдружението д-р Костадин Сотиров. Бяха определени и членовете на контролната и комисията по професионална етика, информира БНР.



Преди избора беше направен отчет за работата на Сдружението през миналата година.