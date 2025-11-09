ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив избраха председател на Сдружението на ОПЛ
Остава същото и почти цялото ръководство на Управителния съвет, с изключение на досегашния втори заместник-председател д-р Николай Брънзов, който не присъства на събранието. На негово място беше избрана д-р Гергана Николова от София.
Делегатите избраха членове на Управителния съвет, сред тях е и председателят на пловдивската структура на Сдружението д-р Костадин Сотиров. Бяха определени и членовете на контролната и комисията по професионална етика, информира БНР.
Преди избора беше направен отчет за работата на Сдружението през миналата година.
