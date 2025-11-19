ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив и столицата е изключително активно търсенето на имоти, ето защо
Лихвените проценти по банковите кредити са изключително изгодни, независимо от голямото търсене на ипотечния пазар. Лихвите в комбинация с ръста на доходите повишават възможността на домакинствата да плащат вноски по кредитите и нараства търсенето на имоти. Високата инфлация през предходните години също играе съществена роля за пренасочване на спестяванията към имоти.
Търсенето на жилищни имоти в България е допълнително стимулирано от предстоящото присъединяване на страната към еврозоната. Това се възприема от значителна част от пазарните участници като катализатор за бъдещ ръст на цените, особено в столицата и икономически активните региони като Пловдив. Всичко това води до изключително активно търсене на имоти, пише "Труд".
