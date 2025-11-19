ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив и столицата е изключително активно търсенето на имоти, ето защо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:02Коментари (0)231
© Plovdiv24.bg
Бързото нарастване на доходите на домакинствата е основен фактор за активния пазар на имоти, казват брокери. Доходите нарастват не само в абсолютна сума, а растат по-бързо от инфлацията в страната. В резултат се формира стабилно платежоспособно търсене на имоти. Това важи особено при покупката на първо жилище от семейството, както и при търсенето на по-висок ценови клас имоти в големите градове на страната. С увеличаването на доходите все повече млади семейства решават, че трябва да купят собствен дом, вместо да живеят под наем. Същевременно високите доходи са предпоставка за повишен интерес към луксозните жилища.

Лихвените проценти по банковите кредити са изключително изгодни, независимо от голямото търсене на ипотечния пазар. Лихвите в комбинация с ръста на доходите повишават възможността на домакинствата да плащат вноски по кредитите и нараства търсенето на имоти. Високата инфлация през предходните години също играе съществена роля за пренасочване на спестяванията към имоти.

Търсенето на жилищни имоти в България е допълнително стимулирано от предстоящото присъединяване на страната към еврозоната. Това се възприема от значителна част от пазарните участници като катализатор за бъдещ ръст на цените, особено в столицата и икономически активните региони като Пловдив. Всичко това води до изключително активно търсене на имоти, пише "Труд".







