|В Пловдив граждани сигнализират за необичайно високи сметки за ток
В Пловдив граждани сигнализират за необичайно високи сметки за електроенергия за отчетния период от 20 декември до 20 януари. Според тях увеличението не се дължи на промяна в потреблението, а на други фактори. По думите на някои от тях, сметките завишението е около 30%, а при други достига дори 50% спрямо предходния месец. Пример за подобно повишение е сметката на мъж, живеещ в саниран апартамент в квартал "Тракия“ - сметката му за ток е била 235 лева, в сравнение с 155 лева месец по-рано. Друг сигнал показва, че 6-дневен престой във вила е довел до сметка от 50 лева.
Дружеството доставчик ЕВН посочи, че причината за повишените сметки е отчетният период, включващ празнични дни.
"Това, че в момента наистина ние наблюдаваме в медиите недоволство за определени фактори, за съжаление е традиционно всеки януари. Всеки един януари последните 20 години ние имаме тази тема, именно защото това е първият месец в годината с по-ниски температури. Това е и първият месец след празниците. Да не забравяме, че празниците бяха приблизително 14 дни - масово хората можеха да си ги комбинират. Това означава 14 дни стоене вкъщи, отопление с електроенергия, готвене, подгряване на вода. Всичко това при условие, че този месец е по-студен от декември, а всеки един градус с по-ниска температура автоматично качва потреблението на електроенергия, води до това, че факторите за януари са по-високи спрямо през декември", Петър Костадинов - говорител на ЕВН-България.
За тази сутрин бе обявен протест пред дружеството, в ранните часове обаче нямаше недоволни граждани, съобщи БНТ.
