В Пловдив арестуваха мъж със съмнително поведение

В понеделник сутрин, при рутинен обход на територията на жк "Тракия" в Пловдив полицаи от Пето РУ засекли техен познайник със съмнително поведение край вход на жилищен блок.



Оказало се, че криминално проявеният и осъждан 44-годишен мъж пренася два чифта маркови маратонки и други вещи, които задигнал от обитатели на сградата. Срещу задържания е образувано бързо производство.