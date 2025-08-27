ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив арестуваха мъж със съмнително поведение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:09
В понеделник сутрин, при рутинен обход на територията на жк "Тракия“ в Пловдив полицаи от Пето РУ засекли техен познайник със съмнително поведение край вход на жилищен блок.

Оказало се, че криминално проявеният и осъждан 44-годишен мъж пренася два чифта маркови маратонки и други вещи, които задигнал от обитатели на сградата. Срещу задържания е образувано бързо производство.







