|В Пловдив арестуваха двама шофьори
Пет часа по-късно екип на сектора бил насочен към кръстовище между ул. "Богомил“ и ул. "Иларион Макариополски“, където по идентичен начин лек автомобил от същата марка блъснал 70-годишна жена. Двамата пострадали са оставени под лекарско наблюдение.
Шофьорите, на 51 и 20 години, са изпробвани за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. Спрямо тях са взети полицейски мерки за задържане. Работата по образуваните досъдебни производства продължават служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.
