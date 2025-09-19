ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив арестуваха двама шофьори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:21Коментари (0)503
© Plovdiv24.bg
Двама пешеходци са пострадали при произшествия вчера в областния град. Първият сигнал постъпил в сектор "Пътна полиция“ около 9.20 ч. – на кръстовище между бул. "Източен“ и бул. "Шести септември“ лек автомобил "БМВ“ отнел предимството и ударил пресичащ на пешеходна пътека мъж на 59 години.

Пет часа по-късно екип на сектора бил насочен към кръстовище между ул. "Богомил“ и ул. "Иларион Макариополски“, където по идентичен начин лек автомобил от същата марка блъснал 70-годишна жена. Двамата пострадали са оставени под лекарско наблюдение.

Шофьорите, на 51 и 20 години, са изпробвани за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. Спрямо тях са взети полицейски мерки за задържане. Работата по образуваните  досъдебни производства продължават служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.








