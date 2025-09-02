В Пловдив арестуваха дилър с 300 дози

© Продължават активните усилия на служителите от областната дирекция на МВР за противодействие на престъпленията с наркотици. Като част от набелязаните мерки ежедневно се проверява всяка информация, свързано с употреба или разпространение на високорискови вещества, под периодичен контрол са и местата, посещавани от представителите на известния криминален контингент по тази линия.



В резултат на поредната планирана специализирана операция, в края на миналата седмица полицаи от Шесто РУ арестуваха 27-годишен наркодилър. Той е засечен на улица в квартал "Изгрев“, а в него са открити пакети с кафяво прахообразно вещество, част от което разпределено в около 300 дози. След направената експертна справка е установено, че иззетата субстанция представлява изключително опасният опиат фентанил, а количеството му е близо 48 грама.



По случая е образувано бързо производство под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив. С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс и приведен в ареста за срок до 72 часа.